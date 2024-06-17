Економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів 24 Каналу, що великі логістичні та будівельні підприємства починають оголошувати конкурси на заміщення чоловічих вакансій жінками. Він додав, що досить відома нафтова компанія півтора місяця тому розпочала набір жінок на вакансію водіїв бензовозів.

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В Україні проблеми із кадрами

Олег Пендзин зазначив, що уже є випадки, коли на роботу у шахти спускаються жінки.

Ми маємо прецеденти, коли на місці чоловіків стоять жінки, виконуючи традиційну чоловічу роботу. На жаль, це негативний момент, але він відображає ситуацію, яка зараз є на ринку праці через мобілізацію. Вона погіршуватиметься,

– наголосив він.

На думку економіста, першою критичною галуззю, де важко буде знайти жінок для роботи, є будівництво. Зараз там бракує близько 40% персоналу.

Україні треба шукати можливості для того, аби обходити сучасні реалії, адже працевлаштування жінок на таких посадах точно не є остаточним виходом. Я думаю, що через деякий час ми будемо бачити трудових мігрантів,

– сказав Пендзин.

Нагальні потреби України

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу вважає, що брак робочої сили в Україні є зараз значно важливішим, аніж труднощі з енергетикою.

Питання з кадрами – це питання робочих рук та заробітку. Ми маємо розуміти, що гроші самі себе не роблять, їх створюють робочі місця, на яких працюють люди. Якщо не буде кому працювати, а сьогодні є значна проблема із кваліфікованими робітниками, то і не буде доходу,

– зауважив він.

Через ситуацію в Україні страждають не лише великі підприємства, але є малий бізнес. Часто з'являється інформація, що невеликі установи оголошують про припинення своєї діяльності через мобілізацію людей, які там відповідали за основну роботу.

Це складна проблема, адже мобілізація переводить цих людей із платників податків у статус тих, хто бере з бюджету гроші. Питання трудової міграції з закордону швидко не розв'яже цю проблему. Головне, щоб був виважений підхід до потреб бізнесу через економічне бронювання,

– висловився Олег Пендзин.

Україні не вистачає працівників