Як показало дослідження, три чверті українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Восени минулого року показник складав 55%, тобто останнім часом він суттєво виріс.

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Зокрема, 74% опитаних відповіли, що дефіцит кадрів відчувається. Не бачать негативної динаміки лише 7%, частково страждають від дефіциту кадрів 17% респондентів.

Що стосується позицій, на які складно знайти людину, то це насамперед менеджер середньої та вищої ланки, також спеціалісти вузького профілю і ті, хто добре знає англійську.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.



Також важко закрити наступні вакансії:

маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;

юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;

інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;

слюсар, механік;

виробничий персонал;

робітники магазину: кухар, пекар, піцайоло;

обслуговуючий персонал;

комерційний директор;

топменеджмент;

менеджери ЗЕД та митний брокер.

Підприємці також наголосили, що великою проблемою є відтік кадрів та талантів за кордон. Втім, це далеко не єдина проблема. Великі труднощі з працівниками через вигорання, бажання працювати віддалено, перерозподіл робочих сил тощо. Також є велика диспропорція зарплатних очікувань кандидатів та того, що бізнес може реально запропонувати.