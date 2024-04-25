Як показало дослідження, три чверті українських роботодавців відчувають дефіцит кадрів. Восени минулого року показник складав 55%, тобто останнім часом він суттєво виріс.
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Зокрема, 74% опитаних відповіли, що дефіцит кадрів відчувається. Не бачать негативної динаміки лише 7%, частково страждають від дефіциту кадрів 17% респондентів.
Що стосується позицій, на які складно знайти людину, то це насамперед менеджер середньої та вищої ланки, також спеціалісти вузького профілю і ті, хто добре знає англійську.
Також важко закрити наступні вакансії:
- маркетолог, ІТ фахівець, HR, секретар, менеджер з продажу;
- юрист, аудитор, адвокат, фінансист, логіст, бізнес-аналітик;
- інженер, хімік, фармацевт, агроном, мікробіолог;
- слюсар, механік;
- виробничий персонал;
- робітники магазину: кухар, пекар, піцайоло;
- обслуговуючий персонал;
- комерційний директор;
- топменеджмент;
- менеджери ЗЕД та митний брокер.
Підприємці також наголосили, що великою проблемою є відтік кадрів та талантів за кордон. Втім, це далеко не єдина проблема. Великі труднощі з працівниками через вигорання, бажання працювати віддалено, перерозподіл робочих сил тощо. Також є велика диспропорція зарплатних очікувань кандидатів та того, що бізнес може реально запропонувати.