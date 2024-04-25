Как показало исследование, три четверти украинских работодателей испытывают дефицит кадров. Осенью прошлого года показатель составлял 55%, то есть в последнее время он существенно вырос.
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В частности, 74% опрошенных ответили, что дефицит кадров ощущается. Не видят негативной динамики только 7%, частично страдают от дефицита кадров 17% респондентов.
Что касается позиций, на которые сложно найти человека, то это прежде всего менеджер среднего и высшего звена, также специалисты узкого профиля и те, кто хорошо знает английский.
Также трудно закрыть следующие вакансии:
- маркетолог, ИТ специалист, HR, секретарь, менеджер по продажам;
- юрист, аудитор, адвокат, финансист, логист, бизнес-аналитик;
- инженер, химик, фармацевт, агроном, микробиолог;
- слесарь, механик;
- производственный персонал;
- рабочие магазина: повар, пекарь, пиццайоло;
- обслуживающий персонал;
- коммерческий директор;
- топ-менеджмент;
- менеджеры ВЭД и таможенный брокер.
Предприниматели также отметили, что большой проблемой является отток кадров и талантов за границу. Впрочем, это далеко не единственная проблема. Большие трудности с работниками из-за выгорания, желание работать удаленно, перераспределение рабочих сил и тому подобное. Также есть большая диспропорция зарплатных ожиданий кандидатов и того, что бизнес может реально предложить.