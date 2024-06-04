Які основні проблеми українських роботодавців

Мінекономіки оприлюднило результати опитування, згідно з яким 67% роботодавців вважають ключовою причиною нестачі працівників мобілізацію, а 54% роботодавців вважають, що причина – у міграційних процесах. В опитуванні взяли участь 3175 респондентів з усіх регіонів України.

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Крім того, серед чинників, що заважають знаходити працівників, респонденти називають неконкурентну заробітну платню – 36%, і внутрішню міграцію в країні – 21%.

Ось які найпоширеніші проблеми в українських роботодавців:

пошук працівників – 58%;

потреба в зовнішньому фінансуванні – 42%;

безпекові загрози – 40%;

конкуренція – 25%;

логістика – 24%.

Як змінилося працевлаштування

Приблизно 41% респондентів сказали, що розмір їх команди залишився на тому ж рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 5% сказали, що розмір команди збільшився менш ніж на 20%, і лише у 3% збільшилися.

Зауважте! Серед 19% респондентів, швидкість відтоку досягає 20%, від 17% до 20 – 50% і від 15% до понад 50%. Більшість респондентів вважають, що до повномасштабного вторгнення Росії на українському ринку не було дефіциту кваліфікованих кадрів.

Не зважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022 – 2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році вказують на дефіцит кадрів,

– кажуть у Міністерстві.

Опитування також показало, що 43% респондентів зіткнулися з труднощами під час заповнення вакансій цього року. Зокрема, 36% респондентів очікували погіршення ситуації на ринку праці після війни, тоді як 24% вважали, що кадрової нестачі не буде. Трохи менше половини решти роботодавців майже такої ж думки: ситуація буде складною, але кращою, ніж зараз (22%), і ситуація буде схожою на нинішню (18%).

Підприємства вважають найефективнішими способами боротьби з браком кадрів:

співпрацю з агентствами з працевлаштування – 36%;

підвищення зарплати – 31%;

навчання співробітників – 22%.

Однак у переліку засобів усунення дефіциту робочої сили 11% респондентів назвали відмову від скорочення виробництва продукції чи послуг.