Які основні проблеми українських роботодавців
Мінекономіки оприлюднило результати опитування, згідно з яким 67% роботодавців вважають ключовою причиною нестачі працівників мобілізацію, а 54% роботодавців вважають, що причина – у міграційних процесах. В опитуванні взяли участь 3175 респондентів з усіх регіонів України.
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Крім того, серед чинників, що заважають знаходити працівників, респонденти називають неконкурентну заробітну платню – 36%, і внутрішню міграцію в країні – 21%.
Ось які найпоширеніші проблеми в українських роботодавців:
- пошук працівників – 58%;
- потреба в зовнішньому фінансуванні – 42%;
- безпекові загрози – 40%;
- конкуренція – 25%;
- логістика – 24%.
Як змінилося працевлаштування
Приблизно 41% респондентів сказали, що розмір їх команди залишився на тому ж рівні після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 5% сказали, що розмір команди збільшився менш ніж на 20%, і лише у 3% збільшилися.
Не зважаючи на істотне скорочення робочих місць і зростання безробіття протягом 2022 – 2023 років, роботодавці, які наймають працівників, уже у 2024 році вказують на дефіцит кадрів,
– кажуть у Міністерстві.
Опитування також показало, що 43% респондентів зіткнулися з труднощами під час заповнення вакансій цього року. Зокрема, 36% респондентів очікували погіршення ситуації на ринку праці після війни, тоді як 24% вважали, що кадрової нестачі не буде. Трохи менше половини решти роботодавців майже такої ж думки: ситуація буде складною, але кращою, ніж зараз (22%), і ситуація буде схожою на нинішню (18%).
Підприємства вважають найефективнішими способами боротьби з браком кадрів:
- співпрацю з агентствами з працевлаштування – 36%;
- підвищення зарплати – 31%;
- навчання співробітників – 22%.
Однак у переліку засобів усунення дефіциту робочої сили 11% респондентів назвали відмову від скорочення виробництва продукції чи послуг.