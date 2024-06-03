Хто більше не отримуватиме виплат
Виплати внутрішньо переміщеним особам (ВПО) можуть бути припинені через два місяці після їх перепризначення, якщо особи, які не працюють і не займаються доглядом за дітьми або особами з інвалідністю, не виявлять активності у пошуку роботи.
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Щоб уникнути припинення допомоги, ВПО необхідно вжити певних кроків.
- Перш за все, вони мають зареєструватися в центрі зайнятості, стати на облік як фізична особа-підприємець або взяти участь у програмах підтримки самозайнятості та отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку власного бізнесу.
- Також корисним може бути отримання ваучера на освітні програми, спрямовані на покращення професійних навичок і збільшення шансів на успішне працевлаштування.
Кому виплати продовжать автоматично
В Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) мають право на отримання державної допомоги: 3 тисячі гривень щомісяця для дітей та осіб з інвалідністю, та 2 тисячі гривень для дорослих. З 1 червня деякі категорії ВПО автоматично отримають продовження цих виплат на наступні шість місяців.
Категорії ВПО, що можуть отримувати допомогу:
- Особи з серйозними захворюваннями, які не мають статусу особи з інвалідністю;
- Діти, що перебувають у сім'ях патронатних вихователів;
- Патронатні вихователі;
- Діти, що тимчасово проживають у родинах родичів, знайомих, прийомних сім'ях або дитячих будинках сімейного типу.
Допомога також може надаватися іншим категоріям осіб, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 9 444 гривні.
Серед них наступні категорії:
- Особи, які опікуються дитиною до трьох років або дитиною, що потребує особливого догляду, до шести років;
- Сім'ї з дітьми до 18 років та/або студентами до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формами в професійних (професійно-технічних), фахових вищих та вищих навчальних закладах;
- Особи, що здійснюють непрофесійне надання соціальних послуг;
- Студенти до 23 років, які самостійно подають заяву на отримання допомоги;
- Особи з інвалідністю III групи;
- Сім'ї пенсіонерів.