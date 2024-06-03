Кто больше не будет получать выплаты

Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут быть прекращены через два месяца после их переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не проявят активности в поиске работы.

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Чтобы избежать прекращения помощи, ВПЛ необходимо принять определенные шаги.

Прежде всего, они должны зарегистрироваться в центре занятости, стать на учет как физическое лицо-предприниматель или принять участие в программах поддержки самозанятости и получения микрогрантов для начала или развития собственного бизнеса.

Также полезным может быть получение ваучера на образовательные программы, направленные на улучшение профессиональных навыков и увеличение шансов на успешное трудоустройство.

Обратите внимание! Для подтверждения или восстановления статуса ВПЛ необходимо обратиться в Центр предоставления административных услуг или в управления социальной защиты населения в общинах, где находятся ВПЛ.

Кому выплаты продолжат автоматически

В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение государственной помощи: 3 тысячи гривен ежемесячно для детей и лиц с инвалидностью, и 2 тысячи гривен для взрослых. С 1 июня некоторые категории ВПЛ автоматически получат продление этих выплат на следующие шесть месяцев.

Обратите внимание! Автоматическое продление выплат С 1 июня автоматическое продление выплат будет применено к тем ВПЛ, которым помощь была назначена три месяца назад. Также можно подать заявление для продолжения выплат.

Категории ВПЛ, которые могут получать помощь:

Лица с серьезными заболеваниями, которые не имеют статуса лица с инвалидностью;

Дети, находящиеся в семьях патронатных воспитателей;

Патронатные воспитатели;

Дети, временно проживающие в семьях родственников, знакомых, приемных семьях или детских домах семейного типа.

Помощь также может предоставляться другим категориям лиц, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны.

Среди них следующие категории:

Лица, которые занимаются ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в особом уходе, до шести лет;

Семьи с детьми до 18 лет и/или студентами до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной формам в профессиональных (профессионально-технических), профессиональных высших и высших учебных заведениях;

Лица, осуществляющие непрофессиональное предоставление социальных услуг;

Студенты до 23 лет, которые самостоятельно подают заявление на получение помощи;

Лица с инвалидностью III группы;

Семьи пенсионеров.

Важно! Также лица старше 55 лет имеют право на автоматическое продление социальных выплат. Важно отметить, что выплаты внутренне перемещенным лицам могут быть приостановлены через два месяца после переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются детьми или людьми с инвалидностью, не будут принимать меры по своему трудоустройству.