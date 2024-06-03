Кто больше не будет получать выплаты
Выплаты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут быть прекращены через два месяца после их переназначения, если лица, которые не работают и не занимаются уходом за детьми или лицами с инвалидностью, не проявят активности в поиске работы.
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Чтобы избежать прекращения помощи, ВПЛ необходимо принять определенные шаги.
- Прежде всего, они должны зарегистрироваться в центре занятости, стать на учет как физическое лицо-предприниматель или принять участие в программах поддержки самозанятости и получения микрогрантов для начала или развития собственного бизнеса.
- Также полезным может быть получение ваучера на образовательные программы, направленные на улучшение профессиональных навыков и увеличение шансов на успешное трудоустройство.
Кому выплаты продолжат автоматически
В Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) имеют право на получение государственной помощи: 3 тысячи гривен ежемесячно для детей и лиц с инвалидностью, и 2 тысячи гривен для взрослых. С 1 июня некоторые категории ВПЛ автоматически получат продление этих выплат на следующие шесть месяцев.
Категории ВПЛ, которые могут получать помощь:
- Лица с серьезными заболеваниями, которые не имеют статуса лица с инвалидностью;
- Дети, находящиеся в семьях патронатных воспитателей;
- Патронатные воспитатели;
- Дети, временно проживающие в семьях родственников, знакомых, приемных семьях или детских домах семейного типа.
Помощь также может предоставляться другим категориям лиц, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны.
Среди них следующие категории:
- Лица, которые занимаются ребенком до трех лет или ребенком, нуждающимся в особом уходе, до шести лет;
- Семьи с детьми до 18 лет и/или студентами до 23 лет, которые учатся по дневной или дуальной формам в профессиональных (профессионально-технических), профессиональных высших и высших учебных заведениях;
- Лица, осуществляющие непрофессиональное предоставление социальных услуг;
- Студенты до 23 лет, которые самостоятельно подают заявление на получение помощи;
- Лица с инвалидностью III группы;
- Семьи пенсионеров.