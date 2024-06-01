Для кого вырастут пенсии с июня

Несмотря на то, что в июне этого года не предусмотрена индексация пенсий, впрочем некоторые пенсионеры смогут получить надбавки к своим выплатам.

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Напоминаем, что крайнее повышение пенсии произошло в апреле для пенсионеров, которым более 65 лет, для тех, кто имеет полный стаж (для женщин – 30 лет, а у мужчин – 35 лет), а также начался автоматический перерасчет пенсии для пенсионеров, которые несмотря на возраст продолжили работать.

Получить повышение за возраст смогут пенсионеры, которым исполнилось более 70 лет. Такая надбавка будет добавляться к пенсии автоматически. Впрочем, заметьте, что в таком случае общая пенсионная выплата лица должна составлять менее чем 10 340 гривен.

Сейчас размер надбавки по возрасту составляет:

лица от 70 до 74 лет включительно – доплата в размере 300 гривен,

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен,

от 80 лет – 570 гривен.

Важно! Еще в апреле для пенсионеров, которые работают, начали перерасчет надбавок за новоприобретенный стаж. Но доплаты начислят уже в июне. Сейчас надбавка за каждый год дополнительного стажа составляет 23,61 гривны.

Новые субсидии на жилье для ВПЛ

В Украине запускают новый пилотный проект по субсидированию аренды жилья, на реализацию которого предоставлено 2 года.

Важно! Первый этап проекта будет касаться только внутренне перемещенных лиц. Впоследствии это станет доступным для более широкого круга граждан, нуждающихся в помощи.

Размер такой субсидии на аренду будет учитывать разницу в стоимости жилья из-за того, что цены в отдельных регионах и городах Украины существенно отличаются. Кроме того, размер будет зависеть от количества лиц, которое арендует жилье, и доходов домохозяйства и его способности оплачивать счета за аренду самостоятельно.

Например, в столице аренда выше на 22% по сравнению со средней,

в то же время в Николаеве – ниже на 30 – 35%,

если анализировать цены на Закарпатье, то они аж в 2,5 раза выше средних,

однако в Черниговской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях снять однокомнатную квартиру можно от 2,8 до 4,4 тысячи гривен, что является самым низким показателем среди регионов.

Какую субсидию будут выплачивать ВПЛ:

Переселенцы будут платить за аренду не более 20 – 30% семейного дохода, а остальное будет финансировать государство,

На каждого члена домохозяйства в формуле расчета субсидии заложат 13,5 квадратных метров жилплощади.

Как могут вырасти налоги

Нардеп Ярослав Железняк ранее отмечал, что в Министерстве финансов уже работают над повышением налогов. Речь идет о военном сборе, который может подняться с 1,5% до 5%. Такую ставку могут предложить и для ФЛП.

В то же время относительно уровня НДС окончательных показателей еще не определено, но, вероятно, что повышение будет достигать 2 – 3%.

Обратите внимание! Окончательные параметры по новым налогам будут известны после июня.

В прошлом году расходы на оборону были ниже. Но в этом году они увеличатся вследствие инфляции, мобилизации и потребностей в оружии.

Ранее ожидали, что разрыв бюджета составит около 400 миллиардов гривен.

Сейчас из-за увеличения расходов цифра может достичь 720 миллиардов гривен.

Даже если налоги будут приняты в августе, во что я не верю, у нас останется только четыре месяца, чтобы закрыть бюджетную дыру,

– добавил Железняк.

Напоминаем, что с 1 января ФЛП I группы платит ЕСВ на уровне 1 562 гривны в месяц (22% размера минимальной заработной платы), а единый налог на уровне 302,80 гривны в месяц (не более 10% прожиточного минимума для трудоспособных лиц).

ФЛП II группы платит ЕСВ на уровне 1 562 гривны в месяц, единый налог – 1 420 гривен в месяц.

Для ФЛП III группы ЕСВ составит 1 562 гривны в месяц, а единый налог – процентная ставка 5% дохода, или 3% дохода в случае уплаты НДС.

Цены на воду, газ и свет с 1 июня

Тарифы на газ

На сегодня тариф на газ составляет 7,86 гривны за кубометр от "Нафтогаза", услугами которого пользуются 98% украинцев. В июне планов по повышению этого тарифа нет.

Тариф на электроэнергию

Сейчас единый тариф на электроэнергию составляет 2,64 гривны за киловатт-час. Впрочем, по словам заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника, летом цена за свет может вырасти, но пока неизвестно на сколько.

По данным Укрэнерго, массированные атаки россиян нанесли украинской системе серьезные разрушения – было уничтожено около 80% объектов генерации, а общие убытки оцениваются более чем в 1 миллиард долларов.

В то же время некоторые эксперты заявляют, что до конца уже этой недели тариф на свет могут установить на новом уровне. Вероятно, что он составит 4,80 гривны за киловатт. Это коснется тех потребителей, которые используют более 100 киловатт за месяц.

Тарифы на воду

Предварительно, тарифы на воду не изменятся в июне. Впрочем, еще раньше в НКРЭКУ разработали проект, по которому для поставщиков холодной воды должен был состояться первый этап повышения стоимости еще с 1 апреля, а второй – с 1 июля.

В то же время для некоторых водоканалов плата выросла. Поэтому недавно Нацкомиссия повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей – с 25,32 гривны до 39,06 гривны за кубометр воды (без НДС).

Кроме того, еще ранее в "Львовводоканале" сообщили об увеличении абонплаты за водоснабжение: для потребителей, которые живут в здании без узлов коммерческого учета – почти на 38%, до 19,63 гривны; для тех, в чьих домах есть счетчики, плата выросла на 6% – до 31,15 гривны.

Что касается водоотведения, то для потребителей без узла коммерческого учета сумма выросла с 28,5 гривны до 39,26 гривны, а для потребителей со счетчиком – с 43,6 гривны до 50,78 гривны.

Какую погоду ждать в первый месяц лета

На июнь в Укргидрометцентре прогнозируют среднюю месячную температуру на уровне 19 – 23 градусов. А в горных районах – где-то 16 – 19 тепла. Как отметили синоптики, это на 1,5 – 2 градуса выше нормы.

В то же время относительно короткой характеристики июня, то средняя месячная температура составит 17 – 22 градуса, а в горных районах – 11 – 18 тепла.

Кстати! Количество осадков в июне ожидается в пределах 49 – 90 миллиметров. Если говорить о Карпатах и местами на Прикарпатье, тогда 117 – 171 миллиметра, что в пределах нормы.