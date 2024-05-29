Неужели доллар будет продолжать расти

Андрей Шевчишин во время разговора с 24 Каналом рассказал, что Нацбанк в последнее время движется вперед "по ступенькам" вверх. То есть регулятор переходит на новый курсовой коридор.

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Напоминаем! На прошлой неделе, 24 мая, Нацбанк впервые в истории установил официальный курс доллара на отметке в более 40 гривен за валюту.

Аналитик отмечает, что сейчас НБУ работает в рамках управляемой гибкости курса. Именно он определяет все границы и имеет для этого все возможности, в том числе и финансовые через золотовалютные резервы.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик Данные за прошлую пятницу показали, что на самом деле спрос на валюту на межбанке, именно тогда, когда курс доллара пересек отметку в 40 гривен, составил аж полмиллиарда долларов. Последний раз такой спрос был еще в начале октября прошлого года.

Шевчишин добавляет, что в то же время продавцы в тот день продали только 214 миллионов долларов. Поэтому сформировался дефицит.

Похожая ситуация была в конце декабря, когда мы пересекли 38 гривен и шли к 39 гривен. Сейчас аналогичным образом мы пересекли отметку 40 гривен и перешли в новый коридор. Однако, если все зависит от НБУ, то соответственно регулятор будет показывать, где мы остановимся. Это будет 41, или может даже отпустить немного дальше,

– отмечает аналитик.

Важно! Валютные колебания курса будут присутствовать, как в сторону увеличения, так и в сторону удешевления, впрочем, не стоит ожидать в ближайшее время, что доллар стабильно снизится до ниже, чем 40 гривен.

Почему произошло подорожание

Эксперт Андрей Шевчишин объяснил, что на это повлияло два фактора:

Первый – валютная либерализация, которую Нацбанк объявил более чем две недели назад.

В рамках этой либерализации отменены все валютные ограничения для импорта работ и услуг. Кроме того, обеспечена возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды и предоставлена возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде.

Второй – Нацбанк, вероятно, оплачивал через интервенции какую-то крупную покупку. Шевчишин предполагает, что это могла быть как покупка в военной сфере, так и энергетической.

Почему я так думаю? Потому что очень ровная цифра – 500 миллионов долларов (речь идет о сумме спроса, которая сформировалась на прошлой неделе, – 24 Канал). Дело в том, что в среднем регулятор покупает от 220 до 270 миллионов долларов в сутки. А здесь ровно 500 миллионов. И даже если это не был стихийный или рыночный спрос, то сумма должна была хотя бы составить 497 миллионов, или 505 миллионов, то есть с близкими колебаниями,

– говорит финансовый аналитик.

Приобретение валюты и подорожание цен

Андрей Шевчишин приводит расчеты, где указывает, что сейчас для населения лучше использовать как валютные, так и гривневые депозиты для сбережения.

Валюта

Средний курс движется к границе в 42 гривны за доллар, но это лишь предположение, замечает Шевчишин. А сейчас он на уровне где-то плюс-минус 40 гривен.

То есть 42 гривны от 40 гривен – это 5% роста,

– объясняет эксперт.

Депозит

До конца года остается 7 месяцев. Если средства разместить, скажем, на депозит где-то под 12%, тогда рост составит как минимум 6,5%.

ОВГЗ

В то же время если вложить средства в ОВГЗ, по словам аналитика, можно получить где-то 7% или 8%.

Каждый должен для себя понять, что он будет делать, как оценивает ситуацию на рынке и какие есть перспективы роста. Как показано на примере, уровневые инструменты должны давать несколько большую доходность, чем доллар. Но если видите, что курс, условно, достигает до 45 гривен, тогда соответственно лучше покупать валюту,

– отмечает Шевчишин.

В то же время относительно роста цен аналитик отмечает, что он будет несколько ограниченным. Например, топливо или агротовары, в частности, клубника, могут подорожать вскоре.

Есть товары, что быстро оборачиваются, например топливо. Там есть прямое влияние курса на цену, поэтому стоит ожидать роста,

– добавляет Шевчишин.

Однако есть импортеры, которые еще в прошлом году заложили цену на уровне курса в 42 гривны. Соответственно для них, после скачка курса в более 40 гривен, ничего не изменится.

Интересно! По мнению Шевчишина, такие импортеры не будут повышать цены, пока курс не превысит отметки в 41 гривну.