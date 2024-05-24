Официальный курс 24 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,92 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 10 копеек против 23 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,31 гривны, что на 20 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 27 мая:

доллар – 40,11 гривны,

евро – 43,49 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 24 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,80 гривны, а продажа – 40,25 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,90 гривны , а продажа – 40,40 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,15 гривны, а продажа – 40,25 гривны.

Прогноз курса на следующей неделе

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой спрогнозировал, что в конце мая курс не пересечет отметки в 40 гривен, а будет колебаться в пределах от 39,5 гривны до 40 гривен.

Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня проседание курса гривны может составить максимально до 5% – с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка То есть, если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно, гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.

На следующей неделе, по словам Лесового, на межбанке курс доллара будет составлять где-то 39 – 40 гривен. А вот евро – 41 – 43 гривны за валюту.

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