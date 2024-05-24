Офіційний курс 24 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,92 гривні за долар. Вартість долара зросла на 10 копійок проти 23 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,31 гривні, що на 20 копійок більше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 27 травня:

долар – 40,11 гривні,

євро – 43,49 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 24 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,80 гривні, а продаж – 40,25 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,90 гривні , а продаж – 40,40 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,15 гривні, а продаж – 40,25 гривні.

Прогноз курсу наступного тижня

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий спрогнозував, що наприкінці травня курс не перетне позначки у 40 гривень, а коливатиметься у межах від 39,5 гривні до 40 гривень.

Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% – з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.

Наступного тижня, за словами Лєсового, на міжбанку курс долара буде становити десь 39 – 40 гривень. А от євро – 41 – 43 гривні за валюту.

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