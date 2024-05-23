Офіційний курс 23 травня

За даними Нацбанку, офіційний курс становить 39,82 гривні за долар. Вартість долара виросла всього на 2 копійки проти 22 травня.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 43,11 гривні, що на 15 копійок менше, ніж вчора.

Який буде офіційний курс долара та євро 24 травня:

долар – 39,92 гривні,

євро – 43,31 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 23 травня курс долара такий:

У банках купівля становить 39,70 гривні, а продаж – 40,14 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 39,53 гривні , а продаж – 40,16 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 40,04 гривні, а продаж – 40,13 гривні.

Що буде з курсом долара

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що на кінець поточного місяця, курс долара перебуватиме в межах 39,5 – 40 гривень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Якщо порівнювати з курсом від 1 січня до 1 червня просідання курсу гривні може скласти максимально до 5% (з 38 гривень станом на 1 січня до 40 гривень на 1 червня). Тобто, якщо справдяться прогнози урядовців і на кінець року курс долара збігатиметься із закладеним у бюджеті, а це в середньому 40,7 гривні, то з червня по грудень включно, гривня може втратити ще максимум 2% від початкового курсу року – 0,7 гривні.

За прогнозами Лєсвого, ситуація з курсом наступного тижня може виглядати так:

міжбанк: 39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро;

39 – 40 гривень за долар та 41 – 43 гривні за євро; готівковий ринок: 39 – 41 гривень за долар та 41 – 43,5 гривні за євро.

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