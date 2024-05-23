Як змінилася середня зарплатня

У порівнянні з березнем 2023 року, зарплати українців зросли приблизно на 2 010,70 гривень.

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Середні місячні заробітні плати склали:

січень – 14 974,56 гривень

лютий – 15 267,60 гривень

березень – 15 433,98 гривень

Офіційний рівень інфляції за останній рік склав 3,2%.

Важливо! Середня зарплата за даними ПФУ – 14 308,46 гривень – відрізняється від показників Держстату, згідно з якими середня зарплата штатних працівників у четвертому кварталі 2023 року склала 19 231 гривню.

Компанії хочуть підвищувати зарплатню

Середні заробітні плати в Україні можуть зрости приблизно на 1 919 – 2 616 гривень. Це означає, що зарплата, яка раніше становила близько 17,4 тисячі гривень, може збільшитись до приблизно 19 або навіть 20 тисяч гривень.

За даними опитування серед HR-спеціалістів:

28% з них відзначили, що їхні компанії планують підняти заробітну плату на 6% – 10%, що становитиме додаткові 1 047 до 1 744 гривень до поточної середньої зарплати.

Також 13% менеджерів з персоналу заявили про збільшення заробітної плати на 2 791 – 3 488 гривень.

2% компаній планують збільшення на понад 21% — близько 3 663 гривень.

Зауважте! В дослідженні взяли участь 109 HR-професіоналів, понад 60% яких представляють міжнародні компанії. При цьому 50% компаній належать до великих бізнес-структур, 43% — до середніх, а 7% — до малих.

Який прогноз уряду

Державна служба статистики України поки що не опублікувала офіційні дані за весь 2023 рік та за перший квартал 2024 року.

Проте, уряд України висловив прогнози щодо середньої заробітної плати на 2024 рік.

Важливо! Згідно з очікуваннями Кабінету Міністрів, середня зарплата штатних працівників у 2024 році має скласти 21 809 гривень, а з урахуванням інфляції відбудеться зростання на 8,5%.