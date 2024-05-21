Чому пенсії можуть бути невисокі

В Україні діє система солідарної пенсії. Тобто одне покоління забезпечує своїми соціальними внесками виплати іншого.

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Станом на тепер, в Україні зареєстровано понад 10 мільйонів пенсіонерів. Зважаючи на теперішні тенденції, кількість працездатного населення з часом може скорочуватись. Тобто, в майбутньому, пенсіонерів забезпечувати буде набагато важче.

Якщо ситуація не зміниться, пенсії більшості осіб будуть мінімальні. З такими виплатами розраховувати на безбідну старість не вдасться.

Як ефективно накопичувати гроші

Щоб процес накопичення був ефективний, потрібно правильно розподілити ресурси. Визначте, яку суму ви можете відкладати щомісячно. Цей відсоток має бути стабільним, наприклад 5% від кожної зарплати.

Зверніть увагу! Накопичення потрібно зберігати у стійкій валюті.

Інфляція може "з'їсти" ваші кошти, тому їх необхідно правильно вкласти:

відкласти на депозит під вигідний відсоток;

віддати у недержавний пенсійний фонд (спеціалісти фонду вкладають ваші кошти і, отримуючи певний дохід з цього, компенсують інфляцію);

інвестувати у певний проєкт, акції, цінні папери чи банківське золото.

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька кліків.