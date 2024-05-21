Почему пенсии могут быть невысокие

В Украине действует система солидарной пенсии. То есть одно поколение обеспечивает своими социальными взносами выплаты другого.

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По состоянию на теперь, в Украине зарегистрировано более 10 миллионов пенсионеров. Учитывая нынешние тенденции, количество трудоспособного населения со временем может сокращаться. То есть, в будущем, пенсионеров обеспечивать будет гораздо труднее.

Если ситуация не изменится, пенсии большинства лиц будут минимальны. С такими выплатами рассчитывать на безбедную старость не удастся.

Как эффективно накапливать деньги

Чтобы процесс накопления был эффективен, нужно правильно распределить ресурсы. Определите, какую сумму вы можете откладывать ежемесячно. Этот процент должен быть стабильным, например 5% от каждой зарплаты.

Обратите внимание! Накопления нужно хранить в устойчивой валюте.

Инфляция может "съесть" ваши средства, поэтому их необходимо правильно вложить:

отложить на депозит под выгодный процент;

отдать в негосударственный пенсионный фонд (специалисты фонда вкладывают ваши средства и, получая определенный доход с этого, компенсируют инфляцию);

инвестировать в определенный проект, акции, ценные бумаги или банковское золото.

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