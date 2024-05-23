Как изменилась средняя зарплата
По сравнению с мартом 2023 года, зарплаты украинцев выросли примерно на 2 010,70 гривен.
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Средние месячные заработные платы составили:
- январь – 14 974,56 гривен
- февраль – 15 267,60 гривен
- март – 15 433,98 гривен
Официальный уровень инфляции за последний год составил 3,2%.
Компании хотят повышать зарплату
Средние заработные платы в Украине могут вырасти примерно на 1 919 – 2 616 гривен. Это означает, что зарплата, которая ранее составляла около 17,4 тысячи гривен, может увеличиться до примерно 19 или даже 20 тысяч гривен.
По данным опроса среди HR-специалистов:
- 28% из них отметили, что их компании планируют поднять заработную плату на 6% – 10%, что составит дополнительные 1 047 до 1 744 гривен к текущей средней зарплате.
- Также 13% менеджеров по персоналу заявили об увеличении заработной платы на 2 791 – 3 488 гривен.
- 2% компаний планируют увеличение более чем на 21% - около 3 663 гривен.
Какой прогноз правительства
Государственная служба статистики Украины пока не опубликовала официальные данные за весь 2023 год и за первый квартал 2024 года.
Однако, правительство Украины выразило прогнозы по средней заработной плате на 2024 год.