Как могут вырасти зарплаты украинцев
Согласно данным в этом году украинцы смогут получить примерно на 1 919 – 2 616 гривен больше. Например, зарплата человека составляет где-то 17,4 тысячи гривен, а после дополнительного вознаграждения сумма может подняться до 19 тысяч гривен, иногда и до 20 тысяч.
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- Интересно, что 28% HR-специалистов отметили, что в их компаниях готовятся увеличить заработную плату на 6% – 10%. То есть надбавка составит от 1 047 до 1 744 гривен к текущей средней зарплате,
- А остальные 13% менеджеров по персоналу сообщили, что увеличение в них состоится на уровне 2 791 – 3 488 гривен,
- 2% собираются увеличить заработную плату специалистам более чем на 21% – 3 663 гривен.
Где в Украине платят самую высокую зарплату
Традиционно по Украине самую высокую заработную плату получают жители столицы. На рынке труда в Киеве немало вакансий с высоким доходом – от 30 до 50 тысяч гривен.
- Тонировщики могут получить где-то около 50 тысяч гривен в месяц,
- Автослесари могут рассчитывать на 39 тысяч гривен ежемесячно,
- Полировщики – на 35 тысяч гривен,
- Высотники и экскаваторщики получают в районе 32,5 тысячи гривен,
- Монтажники вентиляции – около 34 тысяч гривен,
- Сборщики мебели и теплотехники – около 30 тысяч гривен.
Однако несмотря на высокие зарплаты, в Киеве все чаще работодатели требуют хотя бы год профессионального опыта. Это свидетельствует о больших требованиях к будущим работникам, а значит, конкуренция за вакансию становится выше.