Как могут вырасти зарплаты украинцев

Согласно данным в этом году украинцы смогут получить примерно на 1 919 – 2 616 гривен больше. Например, зарплата человека составляет где-то 17,4 тысячи гривен, а после дополнительного вознаграждения сумма может подняться до 19 тысяч гривен, иногда и до 20 тысяч.

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Напоминаем! Согласно бюджету Украины на 2024 год с 1 апреля минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен.

Интересно, что 28% HR-специалистов отметили, что в их компаниях готовятся увеличить заработную плату на 6% – 10%. То есть надбавка составит от 1 047 до 1 744 гривен к текущей средней зарплате,

к текущей средней зарплате, А остальные 13% менеджеров по персоналу сообщили, что увеличение в них состоится на уровне 2 791 – 3 488 гривен,

2% собираются увеличить заработную плату специалистам более чем на 21% – 3 663 гривен.

Стоит заметить, что в исследовании приняли участие 109 профессионалов из сферы управления персоналом. Более 60% участников исследования представляют международные компании, при этом 50% компаний являются крупными представителями бизнеса, 43% – среднего масштаба, 7% – малого.

Где в Украине платят самую высокую зарплату

Традиционно по Украине самую высокую заработную плату получают жители столицы. На рынке труда в Киеве немало вакансий с высоким доходом – от 30 до 50 тысяч гривен.

Тонировщики могут получить где-то около 50 тысяч гривен в месяц,

могут получить где-то около 50 тысяч гривен в месяц, Автослесари могут рассчитывать на 39 тысяч гривен ежемесячно,

могут рассчитывать на 39 тысяч гривен ежемесячно, Полировщики – на 35 тысяч гривен,

– на 35 тысяч гривен, Высотники и экскаваторщики получают в районе 32,5 тысячи гривен,

получают в районе 32,5 тысячи гривен, Монтажники вентиляции – около 34 тысяч гривен,

– около 34 тысяч гривен, Сборщики мебели и теплотехники – около 30 тысяч гривен.

Однако несмотря на высокие зарплаты, в Киеве все чаще работодатели требуют хотя бы год профессионального опыта. Это свидетельствует о больших требованиях к будущим работникам, а значит, конкуренция за вакансию становится выше.