В каких сферах женщин больше

По данным Единого государственного реестра, это рекордный показатель по сравнению с предыдущими годами. В то же время мужчины открыли 30 496 новых дел за тот же период.

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В каких сферах женщин больше:

розничная торговля – 68% женщин и 32% мужчин;

предоставление личных услуг – 89% и 11% мужчин 89% и 11% мужчин;

информационные услуги – 63% и 37% мужчин.

Мужчины же более задействованы в компьютерном программировании – 58% против 42% женщин, а также в оптовой торговле – 52% против 48% женщин.

В каких сферах открылись новые ФЛП / Инфографика – Opendatabot

Как оформить ФЛП в Дії

Через оформление ФЛП в приложении "Дія", украинцы могут завершить регистрацию всего за 10-15 минут.

Вот что следует для этого делать:

Зарегистрироваться или войти в личный кабинет "Дія" с помощью электронной подписи. Заполнить онлайн-форму для автоматической регистрации ФЛП. Выбрать систему налогообложения и указать КВЭДы.

После заполнения, заявление на регистрацию ФЛП автоматически проверяется и отсылается в Единый государственный реестр для официальной регистрации без участия государственного регистратора. Если система налогообложения выбрана, соответствующие отметки делаются в заявлении, которое направляется в налоговую инспекцию по месту регистрации заявителя или по адресу ведения деятельности.

Как оформить ФЛП через ЦПАУ

Регистрация ФЛП в Центрах предоставления административных услуг осуществляется в течение 24 часов в рабочие дни. Процесс включает подачу таких документов:

Паспорт или идентификационный документ. Заявление о регистрации ФЛП. Приложение о регистрации, которое включает выбранную систему налогообложения.

Для иностранцев требуются дополнительные документы:

Временное удостоверение гражданина Украины, паспорт иностранца или удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание.

Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП).

Заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения, без которой применяется общая система налогообложения.

Важно: можно также зарегистрировать ФЛП, отправив соответствующие документы заказным письмом в адрес ЦНАП по месту регистрации.