У яких сферах жінок більше

За даними Єдиного державного реєстру, це рекордний показник порівняно з попередніми роками. Водночас чоловіки відкрили 30 496 нових справ за той самий період.

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У яких сферах жінок більше:

роздрібна торгівля – 68% жінок та 32% чоловіків;

надання особистих послуг – 89% та 11% чоловіків;

інформаційні послуги – 63% та 37% чоловіків.

Чоловіки ж більш задіяні у комп'ютерному програмуванні – 58% проти 42% жінок, а також в оптовій торгівлі – 52% проти 48% жінок.

У яких сферах відкрилися нові ФОП / Інфографіка – Opendatabot

Як оформити ФОП у Дії

Через оформлення ФОП у застосунку "Дія", українці можуть завершити реєстрацію всього за 10-15 хвилин.

Ось що слід для цього робити:

Зареєструватися чи увійти в особистий кабінет "Дія" за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму для автоматичної реєстрації ФОП. Вибрати систему оподаткування та вказати КВЕДи.

Після заповнення, заява на реєстрацію ФОП автоматично перевіряється та відсилається до Єдиного державного реєстру для офіційної реєстрації без участі державного реєстратора. Якщо система оподаткування вибрана, відповідні відмітки робляться в заяві, яка надсилається до податкової інспекції за місцем реєстрації заявника або за адресою ведення діяльності.

Як оформити ФОП через ЦНАП

Реєстрація ФОП у Центрах надання адміністративних послуг здійснюється протягом 24 годин у робочі дні. Процес включає подачу таких документів:

Паспорт або ідентифікаційний документ. Заяву про реєстрацію ФОП. Додаток про реєстрацію, який включає обрану систему оподаткування.

Для іноземців вимагаються додаткові документи:

Тимчасове посвідчення громадянина України, паспорт іноземця або посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне чи тимчасове проживання.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Заява про реєстрацію спрощеної системи оподаткування, без якої застосовується загальна система оподаткування.

Важливо: можна також зареєструвати ФОП, надіславши відповідні документи рекомендованим листом на адресу ЦНАП за місцем реєстрації.