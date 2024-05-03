Як швидко оформити ФОП у Дії

Анна Даніель розповіла для 24 Каналу, що в особистому кабінеті Дії українець може оформити ФОП за 10 – 15 хвилин.

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План дій такий:

зареєструватися чи авторизуватися у кабінеті за допомогою електронного підпису;

заповнити онлайн-форму про автоматичну реєстрацію ФОП;

вказати систему оподаткування та КВЕДи.

Анна Даніель Адвокат, кандидат юридичних наук, керуючий Адвокатського бюро "Анни Даніель" Заповнену заяву на реєстрацію ФОП буде перевірено та автоматично надіслано до ЄДР для проведення державної реєстрації без участі державного реєстратора. Якщо обрано систему оподаткування, то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації заявника або за місцем провадження господарської діяльності.

Нагадаємо! Процедура оформлення ФОП регулюється Законом України "Про реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців". Сам процес є максимально простим.

Як оформити ФОП у ЦНАПі

У ЦНАПі реєстрація ФОП проходить 24 години, лише у робочі дні. Для цього потрібно надати паспорт, заяву та додаток про реєстрацію.

Для іноземців додатково треба надати такі документи:

тимчасове посвідчення громадянина України, паспортний документ іноземця, посвідчення особи без громадянства, посвідка на постійне або тимчасове проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

заява про реєстрацію фізичної особи підприємцем;

заява про реєстрацію спрощеної системи оподаткування (якщо її не подати, то автоматично присвоюється загальна система оподаткування).

Зверніть увагу! Ще ФОП можна оформити відправивши рекомендований лист на адресу ЦНАП за місцем реєстрації.