Новий удар по росіянах

Мінфін США вніс "Побєду" – найбільшу бюджетну авіакомпанію Росії – до SDN-list. Це найжорсткіший санкційний список, він передбачає заборону будь-яких операцій та блокування всіх активів.

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В результаті "Побєда" втратить якщо не всі міжнародні рейси, то принаймні велику частину. З цим погоджуються навіть російські експерти.

Наразі літаки "Побєди" літають до Туреччини, ОАЕ та країн колишнього СРСР. Тепер після потрапляння в SDN здійснювати міжнародні рейси "Побєді" буде дуже важко. Зараз на них припадає 15% від усіх рейсів лоукостера.

Санкції проти "Побєди" наберуть чинності 30 липня. Це може допомогти росіянам підготувати заміну: "Аерофлот" збільшить кількість рейсів за кордон, а "Побєда" буде здійснювати більше внутрішніх перевезень.

У 2023 році "Побєда" отримала рекордний прибуток у 21,3 мільярда рублів та перевезла 13 мільйонів пасажирів. У санкційному списку компанія опинилася лише через те, що порушила заборону на імпорт американських технологій. Натомість "Аерофлот" перебуває лише під обмеженнями американського Мінторгу.