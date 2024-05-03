Новый удар по россиянам новый удар по россиянам

Минфин США внес "Победу" – крупнейшую бюджетную авиакомпанию России – в SDN-list. Это самый жесткий санкционный список, он предусматривает запрет любых операций и блокирование всех активов.

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В результате "Победа" потеряет если не все международные рейсы, то по крайней мере большую часть. С этим соглашаются даже российские эксперты.

Сейчас самолеты "Победы" летают в Турцию, ОАЭ и страны бывшего СССР. Теперь после попадания в SDN осуществлять международные рейсы "Победе" будет очень трудно. Сейчас на них приходится 15% от всех рейсов лоукостера.

Санкции против "Победы" вступят в силу 30 июля. Это может помочь россиянам подготовить замену: "Аэрофлот" увеличит количество рейсов за границу, а "Победа" будет осуществлять больше внутренних перевозок.

В 2023 году "Победа" получила рекордную прибыль в 21,3 миллиарда рублей и перевезла 13 миллионов пассажиров. В санкционном списке компания оказалась только потому, что нарушила запрет на импорт американских технологий. Зато "Аэрофлот" находится только под ограничениями американского Минторга.