Как быстро оформить ФЛП в Дії
Анна Даниэль рассказала для 24 Канала, что в личном кабинете Дії украинец может оформить ФЛП за 10 – 15 минут.
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План действий следующий:
- зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете с помощью электронной подписи;
- заполнить онлайн-форму об автоматической регистрации ФЛП;
- указать систему налогообложения и КВЭДы.
Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации без участия государственного регистратора. Если выбрана система налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации заявителя или по месту осуществления хозяйственной деятельности.
Как оформить ФЛП в ЦНАПе
В ЦНАПе регистрация ФЛП проходит 24 часа, только в рабочие дни. Для этого нужно предоставить паспорт, заявление и приложение о регистрации.
Для иностранцев дополнительно надо предоставить следующие документы:
- временное удостоверение гражданина Украины, паспортный документ иностранца, удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);
- заявление о регистрации физического лица предпринимателем;
- заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения (если его не подать, то автоматически присваивается общая система налогообложения).