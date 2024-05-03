Как быстро оформить ФЛП в Дії

Анна Даниэль рассказала для 24 Канала, что в личном кабинете Дії украинец может оформить ФЛП за 10 – 15 минут.

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План действий следующий:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете с помощью электронной подписи;

заполнить онлайн-форму об автоматической регистрации ФЛП;

указать систему налогообложения и КВЭДы.

Анна Даниэль Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации без участия государственного регистратора. Если выбрана система налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации заявителя или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Напомним! Процедура оформления ФЛП регулируется Законом Украины "О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Сам процесс является максимально простым.

Как оформить ФЛП в ЦНАПе

В ЦНАПе регистрация ФЛП проходит 24 часа, только в рабочие дни. Для этого нужно предоставить паспорт, заявление и приложение о регистрации.

Для иностранцев дополнительно надо предоставить следующие документы:

временное удостоверение гражданина Украины, паспортный документ иностранца, удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

заявление о регистрации физического лица предпринимателем;

заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения (если его не подать, то автоматически присваивается общая система налогообложения).

Обратите внимание! Еще ФЛП можно оформить отправив заказное письмо в адрес ЦНАП по месту регистрации.