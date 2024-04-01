Сколько новых ФЛП появилось в Украине

В комментарии для 24 Канала Анна Даниэль рассказала, что с 1 февраля 2023 по 1 февраля 2024 года украинцы создали наибольшее количество ФЛП за последнее десятилетие – 314 392.

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Самыми популярными направлениями деятельности стали:

предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты – 19,4 тысячи;

розничная торговля в неспециализированных магазинах – 18,1 тысячи;

розничная торговля через сеть Интернет – 17,9 тысячи,

компьютерное программирование – 17,5 тысячи.

Среди городов, лидером стал Киев – в нем зарегистрировалось 9,8 тысячи компаний (36%) и 44,6 тысячи ФЛП (14%). Ему уступили: Днепр, Харьков, Одесса, Запорожье, Кривой Рог.

Анна Даниэль Адвокат, кандидат юридических наук, управляющий Адвокатского бюро "Анны Даниэль" Сознательные украинцы юридически правильно оформляют свою деятельность самым простым способом – зарегистрировавшись как ФЛП. Статус ФЛП позволяет работать легально, исправно платить налоги в бюджет.

Как определить свою группу ФЛП

Сначала нужно определиться, какая система налогообложения подходит для вашей деятельности больше всего – общая или упрощенная. Первая подходит для всех и у нее нет ограничений, тогда как у второй они есть, но она подходит для малых предпринимателей.

Такой ФЛП не ограничен в объеме дохода и количества наемных работников. ФЛП на общей системе платит все налоги и сборы, предусмотренные Налоговым кодексом Украины. Объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход (разница между общим налогооблагаемым доходом и расходами, связанными с хозяйственной деятельностью). Общая система выгодна тем предпринимателям, которые имеют много затрат на производство,

– рассказала Даниэль об общей системе налогообложения.

ФЛП на упрощенной системе платят единый налог, размер которого зависит от группы ФЛП.

Напомним! С 1 марта 2022 года до прекращения войны, а также в течение следующих 12 месяцев ФЛП освобождаются от уплаты ЕСВ за себя. Но за период неуплаты ЕСВ не будет засчитываться страховой стаж.

Какую группу лучше брать в разных обстоятельствах:

Первая – подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год. Клиентами ФЛП первой группы могут быть только физические лица.

– подойдет для розничной торговли на рынках и хозяйственной деятельности по предоставлению бытовых услуг населению. ФЛП должен быть без наемных работников и зарабатывать не более 167 минимальных заработных плат в год. Клиентами ФЛП первой группы могут быть только физические лица. Вторая – для торговли и предоставления услуг, такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Обязаны иметь кассовые аппараты, если доход в год превышает 1,320 миллиона гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФЛП или юридические лица.

– для торговли и предоставления услуг, такой ФЛП может нанять не более 10 работников. Годовой доход не должен превышать 834 минимальные заработные платы – 5 921 400 гривен. Обязаны иметь кассовые аппараты, если доход в год превышает 1,320 миллиона гривен. Клиентами могут быть граждане, другие ФЛП или юридические лица. Третья – является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты. На третьей группе можно платить НДС.

– является универсальной. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников. Максимальный годовой денежный оборот не может превышать 1 167 минимальных заработных плат – 8 285 700 гривен. Чаще всего ее оформляют: IT-сфера, маркетологи, артисты. На третьей группе можно платить НДС. Четвертая – подходит тем предпринимателям, которые работают в рамках фермерского хозяйства, у кого 75% выручки поступает от продажи сельскохозяйственной продукции и кто владеет от 2 до 20 гектарами земли. Такой ФЛП может нанимать неограниченное количество работников и не ограничивается в доходах.

Как оформить ФЛП

Процедура оформления статуса ФЛП четко закреплена в Законе Украины "О регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей". Сам процесс является максимально простым.

Через кабинет гражданина в Дие, вся процедура займет 10 – 15 минут. Для этого нужно:

зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете с помощью электронной подписи;

заполнить онлайн-форму об автоматической регистрации ФЛП;

указать систему налогообложения и КВЭДы.

Заполненное заявление на регистрацию ФЛП будет проверено и автоматически отправлено в ЕГР для проведения государственной регистрации без участия государственного регистратора. Если выбрана система налогообложения, то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации заявителя или по месту осуществления хозяйственной деятельности,

– добавила адвокат.

Через ЦПАУ регистрация происходит в течение 24 часов, но только в рабочие дни. Украинцам нужно предоставить заявление, паспорт и приложение о регистрации. Для иностранцев перечень документов больше:

временное удостоверение гражданина Украины, паспортный документ иностранца, удостоверение лица без гражданства, вид на постоянное или временное проживание;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПН);

заявление о регистрации физического лица предпринимателем;

заявление о регистрации упрощенной системы налогообложения (если его не подать, то автоматически присваивается общая система налогообложения).

Заметьте! Также ФЛП можно оформить заказным письмом по адресу ЦПАУ по месту регистрации. Список документов остается таким же, но заявления надо нотариально заверить.

Как не наделать ошибок в начале ведения ФЛП

Анна Даниэль рассказала, что в идеале нужно иметь бухгалтера и юриста. Также она дала следующие советы:

Обращать внимание на регистрацию КВЭД и получения дохода от деятельности именно по зарегистрированным КВЭДам. Выбрать правильную группу системы налогообложения. Следить за лимитом объема средств оборота. Вести документооборот, хранить первичные документы (договоры, акты и т.д.). Если доходы выше 1 320 000 гривен – использовать РРО и/или ПРРО. Оформить наемных работников с соблюдением требований трудового законодательства. Вовремя платить ЕСВ. Вовремя подавать отчеты и платить налоги.

Коротко о предельном размере дохода для каждой группы предпринимателей

Юрист объяснила, что в этом вопросе главное следить за лимитом объема средств оборота.

Согласно требованиям Налогового кодекса Украины предельный объем дохода для плательщиков единого налога первой-третьей групп рассчитывается с учетом минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года,

– сказала она.

Поэтому на 2024 год доход плательщиков единого налога не должен превышать:

ФЛП 1 группы – 1 185 700 гривен;

ФЛП 2 группы – 5 921 400 гривен;

ФЛП 3 группы – 8 285 700 гривен.

Какие изменения произошли в апреле

В первую очередь с 1 апреля должен вырасти размер ЕСВ – до 5 280 гривен за квартал.

Напомним! С 1 апреля увеличивается размер минимальной зарплаты на 900 гривен, она вырастет с 7 100 до 8 000 гривен.

После изменения размера минимальной заработной платы и прожиточного минимума для трудоспособных лиц для 1 – 2 групп. 1 группа с 1 апреля будет платить 302,80 гривен (10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц); 2 группа и в дальнейшем будет платить 1 600 гривен (20% от минимальной зарплаты); 3 группы ФЛП размер ЕН зафиксирован на уровне 2023 года и составляет 3% от доходов для плательщиков НДС и 5% от доходов для неплательщиков НДС,

– объяснила Даниэль.

Также изменится размер Единого взноса на общеобязательное социальное страхование: