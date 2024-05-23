Официальный курс 23 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,82 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла всего на 2 копейки против 22 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,11 гривны, что на 15 копеек меньше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 24 мая:

доллар – 39,92 гривны,

евро – 43,31 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 23 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,70 гривны, а продажа – 40,14 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,53 гривны , а продажа – 40,16 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,04 гривны, а продажа – 40,13 гривны.

Что будет с курсом доллара

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что на конец текущего месяца, курс доллара будет находиться в пределах 39,5 – 40 гривен.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Если сравнивать с курсом от 1 января до 1 июня проседание курса гривны может составить максимально до 5% (с 38 гривен по состоянию на 1 января до 40 гривен на 1 июня). То есть, если оправдаются прогнозы чиновников и на конец года курс доллара будет совпадать с заложенным в бюджете, а это в среднем 40,7 гривны, то с июня по декабрь включительно, гривна может потерять еще максимум 2% от начального курса года – 0,7 гривны.

По прогнозам Лесового, ситуация с курсом на следующей неделе может выглядеть так:

межбанк: 39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро;

39 – 40 гривен за доллар и 41 – 43 гривны за евро; наличный рынок: 39 – 41 гривен за доллар и 41 – 43,5 гривны за евро.

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