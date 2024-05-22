Официальный курс 22 мая

По данным Нацбанка, официальный курс составляет 39,80 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 14 копеек против 21 мая.

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Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 43,26 гривны, что на 18 копеек больше, чем вчера.

Какой будет официальный курс доллара и евро 22 мая:

доллар – 39,82 гривны,

евро – 43,11 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 22 мая курс доллара такой:

В банках покупка составляет 39,60 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 39,85 гривны , а продажа – 40,25 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 40,02 гривны, а продажа – 40,10 гривны.

Каким будет курс в июне

В комментарии 24 Канала эксперт Даниил Монин спрогнозировал, что в июне стоит ожидать такого диапазона курса – от 39,5 до 40 гривен за доллар. Это учитывая то, что сегодня в Украине довольно низкая инфляция, лучшие показатели экспорта и плановый приход внешней помощи.

По словам Монина, Нацбанк изменил политику курсообразования со сравнительно стабильной гривны к режиму плавной управляемой девальвации нацвалюты. Поэтому на сегодня общий тренд – это небольшая девальвация.

Даниил Монин Экономист В любом случае макрофинансовая поддержка для Украины от США – это полная подконтрольность курса желанием Нацбанка и отсутствие рисков большой девальвации гривны в 2024 году.

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