Співпраця з МВФ

Денис Шмигаль зустрівся з Альфредом Камером, директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду, та його командою.

Читайте також Сповільнення зростання українського ВВП: у Мінекономіки пояснили причину

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 мільярда доларів.

За словами прем'єр-міністра, з початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ допомогу на суму 8 мільярдів доларів, зробивши Фонд одним із трьох найбільших донорів країни з загальною сумою допомоги понад 120 мільярдів доларів.

Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля Уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ,

– зазначає Шмигаль.

Контекст

Міжнародний Валютний Фонд під керівництвом Альфреда Каммера, директора Європейського Департаменту МВФ, 23 травня розпочинає в Києві ряд зустрічей з українською владою та іншими партнерами.

Важливо! Україна вдало виконала усі структурні маяки та зобов'язання в рамках програми розширеного фінансування EFF, завдяки чому місія МВФ. Вона планується на кінець травня у Варшаві, спрямована на четвертий перегляд програми, має всі шанси на успіх.