Співпраця з МВФ
Денис Шмигаль зустрівся з Альфредом Камером, директором Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду, та його командою.
Читайте також Сповільнення зростання українського ВВП: у Мінекономіки пояснили причину
Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 мільярда доларів.
За словами прем'єр-міністра, з початку повномасштабного вторгнення Україна вже отримала від МВФ допомогу на суму 8 мільярдів доларів, зробивши Фонд одним із трьох найбільших донорів країни з загальною сумою допомоги понад 120 мільярдів доларів.
Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля Уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ,
– зазначає Шмигаль.
Контекст
Міжнародний Валютний Фонд під керівництвом Альфреда Каммера, директора Європейського Департаменту МВФ, 23 травня розпочинає в Києві ряд зустрічей з українською владою та іншими партнерами.