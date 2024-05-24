Сотрудничество с МВФ
Денис Шмыгаль встретился с Альфредом Камером, директором Европейского департамента Международного валютного фонда, и его командой.
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Ценим этот визит накануне начала работы миссии по четвертому пересмотру программы EFF, который позволит привлечь 2,2 миллиарда долларов.
По словам премьер-министра, с начала полномасштабного вторжения Украина уже получила от МВФ помощь на сумму 8 миллиардов долларов, сделав Фонд одним из трех крупнейших доноров страны с общей суммой помощи более 120 миллиардов долларов.
Во время встречи скоординировали наши совместные действия в ключевых направлениях сотрудничества. Рассказал об усилиях Правительства по конфискации замороженных российских активов, планы по восстановлению энергетики и о развитии децентрализованной системы, продолжение реформ,
– отмечает Шмыгаль.
Контекст
Международный Валютный Фонд под руководством Альфреда Каммера, директора Европейского Департамента МВФ, 23 мая начинает в Киеве ряд встреч с украинской властью и другими партнерами.