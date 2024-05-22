Как изменился уровень ВВП

ВВП Украины в апреле вырос на 4,3%. В марте этот показатель составил – 4,6%. Общий уровень роста ВВП с января по апрель 2024 года – 4,4%.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины В апреле 2024 года продолжается тенденция восстановительного роста экономики, которая была поддержана рекордными объемами экспорта товаров, увеличением спроса на строительные услуги в условиях бюджетного финансирования на восстановление инфраструктуры, продолжением улучшения деловых настроений и оживлением потребительской активности.

Свириденко отмечает, что восстановлению украинской экономики способствует бесперебойная работа морского коридора. Благодаря этому каналу "стимулируются" такие отрасли:

добыча металлических руд;

железнодорожные перевозки;

производство металлургической продукции.

Что замедляет рост ВВП

Россия продолжает ежедневные атаки на украинскую территорию. Из-за обстрелов разрушена значительная часть энергосистемы Украины.

Высокие риски безопасности, очередное повреждение энергетических объектов, а также значительный дефицит квалифицированных кадров и дальше негативно давили на ВВП

– подытожила Свириденко.

Перебои внутри энергосистемы затрудняют работу промышленных объектов. Больше всего тех, которые не имеют возможности пользоваться альтернативными источниками энергии. К тому же для ремонта разрушенных и поврежденных объектов генерации необходимо привлекать значительный финансовый и человеческий ресурс, а это дополнительные сложности.