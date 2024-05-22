Почему снижается цена на бензин
Администрация Байдена готовится к снижению стоимости бензина в летний сезон. Для этого, планируется высвободить ориентировочно 1 миллиона баррелей резервных запасов топлива.
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Освобождая этот резерв между Днем памяти и 4 июля, мы обеспечиваем достаточные поставки на... северо-восток в то время, когда это больше всего нужно трудолюбивым американцам.
Американские чиновники объясняют, что снижение стоимости топлива необходимо, ведь это популярное время для путешествий среди американцев. Обычно, цены на бензин в этот период наоборот растут.
Как будет снижаться цена на бензин
Процесс высвобождения горючего будет происходить постепенно – партиями по 100 тысяч баррелей. Эта процедура должна продолжаться со Дня памяти США (27 мая) и до Дня независимости (4 июля).
Средняя цена на бензин в США сейчас составляет 3,58 доллара за галлон. Это значение выросло почти на 10 центов, по сравнению с прошлым годом.