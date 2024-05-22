Чому знижується ціна на бензин

Адміністрація Байдена готується до зниження вартості бензину у літній сезон. Для цього, планується вивільнити орієнтовно 1 мільйона барелів резервних запасів пального.

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Дженніфер Гренхолм Міністерка енергетики США Звільняючи цей резерв між Днем пам’яті й 4 липня, ми забезпечуємо достатні постачання на... північний схід у той час, коли це найбільше потрібно працьовитим американцям.

Американські урядовці пояснюють, що зниження вартості пального необхідне, адже це популярний час для подорожей серед американців. Зазвичай, ціни на бензин у цей період навпаки зростають.

Як буде знижуватись ціна на бензин

Процес вивільнення пального відбуватиметься поступово – партіями по 100 тисяч барелів. Ця процедура має тривати з Дня пам'яті США (27 травня) і до Дня незалежності (4 липня).

Середня ціна на бензин у США зараз складає 3,58 долара за галон. Це значення зросло на майже 10 центів, у порівнянні з минулим роком.

Довідка: Галон – міра об'єму, яка у США має такі відповідності: 1 галон для рідин складає 3,785 літра, для сипких тіл – 4,405 літра.