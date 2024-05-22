Вартість продуктового кошика у Європі

Журналісти 24 Каналу вирішили порівняти вартість продуктового кошика у різних країнах Європи та з'ясували, де купити харчі для сім'ї вийде найдорожче.

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Де продукти найдорожчі

Проаналізувавши вартість продуктового кошика, найвища загальна ціна по Європі, яку потрібно витратити на харчі, в Ліхтенштейні, Ісландії, Норвегії, Монако, Данії та Франції. В середньому в цих країнах потрібно віддати від 33 євро до 49 євро за продукти.

Після них по рейтингу йдуть Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди та Австрія з показником від 33 до 30 євро за буханець хліба, літр молока, овочі, яйця, мʼясо та фрукти.

Де купити продуктовий кошик найдешевше

Одними із найдешевшими країнами у списку є Молдова, Сербія та Боснія й Герцоговина. Тут переважно потрібно віддати за продукти до 17 євро.

А останні у рейтингу цін на продукти – Україна та Туреччина, де продуктовий кошик становитиме всього трішки більше ніж 12 євро.

Як ми рахували вартість продуктового кошика Для порівняння взяті категорії продуктів, які найчастіше можна побачити в продуктовому кошику: хліб, молоко, яйця, м'ясо, картопля, помідори, яблука, апельсини та банани. Середні ціни на них проаналізовані з Для порівняння взяті категорії продуктів, які найчастіше можна побачити в продуктовому кошику: хліб, молоко, яйця, м'ясо, картопля, помідори, яблука, апельсини та банани. Середні ціни на них проаналізовані з сайту Numbeo , який визначає індекс якості життя у різних країнах, опираючись на коментарі місцевого населення.

Україна

Буханець білого хліба (500 грамів) коштує орієнтовно 24,5 гривні (57 центів).

(500 грамів) коштує орієнтовно 24,5 гривні (57 центів). Літр молока обійдеться в 38,65 гривні (90 центів).

обійдеться в 38,65 гривні (90 центів). Яйця коштуватимуть набагато більше – аж 70,42 гривні за 12 штук (1,63 євро).

коштуватимуть набагато більше – аж 70,42 гривні за 12 штук (1,63 євро). Ціни на м'ясо, як і в решти країн, найдорожчі: куряче філе – майже 153 гривні за кіло, або ж 3,54 євро, а яловичина – 236 гривень за кіло, або 5,47 євро.

– майже 153 гривні за кіло, або ж 3,54 євро, а – 236 гривень за кіло, або 5,47 євро. Кілограм картоплі обійдеться найдешевше зі всіх продуктів – в 18,37 гривні (43 центи), а кілограм помідор – в 75,20 гривні (1,74 євро).

обійдеться найдешевше зі всіх продуктів – в 18,37 гривні (43 центи), а – в 75,20 гривні (1,74 євро). Фрукти, зокрема яблука коштують 27,38 гривні за кілограм (це 64 центи), банани трішки більше – 59,24 гривні (1,37 євро), апельсини – 60,30 гривні (1,40 євро).

Загальна вартість у чеці за продукти виходить від 527 гривень до 610 гривень, залежно від обраного виду м'яса. Це від 12 євро до 14 євро за середнім банківським курсом в Україні, станом на 21 травня.

Франція

500 грамів свіжого білого хліба коштує десь 1,79 євро.

коштує десь 1,79 євро. Молоко обійдеться 1,43 євро за літр.

обійдеться 1,43 євро за літр. Яйця коштуватимуть 4,43 євро за 12 штук.

коштуватимуть 4,43 євро за 12 штук. Вартість м'яса найвища у продуктовому списку: куряче філе – за кілограм треба віддати 14,34 євро за кілограм, за яловичину – 21,88 євро за кілограм.

– за кілограм треба віддати 14,34 євро за кілограм, за – 21,88 євро за кілограм. Овочі, як-от картопля та помідори , обійдуться у 2,22 євро та 3,88 євро відповідно.

як-от , обійдуться у 2,22 євро та 3,88 євро відповідно. Традиційні фрукти, як-от яблука, коштуватимуть 3,11 євро за кілограм, банани – 2,22 євро за кіло, кілограм апельсин – 3,39 євро.

Загальна сума, залежно від виду м'яса, становить від майже 37 євро до 44 євро – це десь 1 600 – 1 900 гривень.

Бельгія

Пів кіло свіжого білого хліба у Бельгії обійдеться у 2,47 євро.

у Бельгії обійдеться у 2,47 євро. Літр молока коштуватиме для населення 1,43 євро.

коштуватиме для населення 1,43 євро. 12 штук яєць купити доведеться за 3,78 євро.

купити доведеться за 3,78 євро. М'ясо коштує з усіх продуктів чи не найдорожче: кіло курячого філе коштує 11 євро, а кілограм яловичини – аж 17,36 євро,

коштує 11 євро, а – аж 17,36 євро, Щодо цін на овочі, то за картоплю треба віддати 1,76 євро за кілограм, а кілограм помідор обійдеться у 2,63 євро.

треба віддати 1,76 євро за кілограм, а обійдеться у 2,63 євро. Фрукти коштуватимуть дорожче, ніж овочі: яблука – 2,50 євро за кілограм, кіло бананів – 1,81 євро, апельсини – 2,65 євро за кілограм.

Загалом вартість кошика з таких продуктів складе від 30 євро до понад 36 євро. За середнім банківським курсом – це 1 284 – 1 540 гривень.

Німеччина

Буханець білого хліба 500 грамів обійдеться у 2 євро.

500 грамів обійдеться у 2 євро. А от літр молока у всього 1,12 євро.

у всього 1,12 євро. Яйця коштуватимуть дешевше, ніж у Франції, – 3,23 євро за 12 штук.

коштуватимуть дешевше, ніж у Франції, – 3,23 євро за 12 штук. Водночас за кіло курячого філе треба буде віддати 13,06 євро, а за кілограм яловичини – 15,62 євро.

треба буде віддати 13,06 євро, а – 15,62 євро. Кілограм картоплі обійдеться в майже 1,65 євро, а кілограм помідор – 3,33 євро.

обійдеться в майже 1,65 євро, а – 3,33 євро. Ціна яблук становить 2,67 євро за кіло, апельсини – десь 2,14 євро за кіло, а найдешевшими є банани – всього 1,58 євро за кілограм.

Ціна за всі ці продукти вийде від 30 до 33 євро, в гривнях – це десь від 1 284 гривні до 1 400 гривень.

Австрія

Буханець свіжого білого хліба 500 грамів коштує 2,44 євро.

500 грамів коштує 2,44 євро. Молоко 1 літр – 1,42 євро.

– 1,42 євро. 12 штук яєць коштує 4 євро.

коштує 4 євро. Кіло курячого філе обійдеться в 12,68 євро, а яловичина – 19 євро.

обійдеться в 12,68 євро, – 19 євро. Картопля за 1 кілограм вийде 1,83 євро, а помідори коштують набагато дорожче – 4,17 євро за кілограм.

вийде 1,83 євро, коштують набагато дорожче – 4,17 євро за кілограм. Кілограм яблук – 2,48 євро, банани – 2 євро, апельсини найдорожче – 2,63 євро.

Загальна сума складає від 33,6 євро до 40 євро. В гривневому еквіваленті: 1 400 – 1 700 гривень.

Болгарія

Білий хліб 500 грамів вийде чи не найдешевше по країнах Європи – десь 1 євро.

вийде чи не найдешевше по країнах Європи – десь 1 євро. Літр звичайного молока коштує 1,60 євро.

коштує 1,60 євро. Яйця, а саме 12 штук, обійдуться в 3,21 євро.

а саме 12 штук, обійдуться в 3,21 євро. Куряче філе – 7 євро за кілограм, яловичина, відповідно, дорожча – 10,34 євро за кілограм.

– 7 євро за кілограм, відповідно, дорожча – 10,34 євро за кілограм. Кілограм картоплі коштує, як і буханець хліба, – 1 євро, а кілограм помідор – 2,17 євро.

коштує, як і буханець хліба, – 1 євро, а – 2,17 євро. За кіло яблук доведеться заплатити 1,49 євро, за апельсини – 1,63 євро, а за банани – 1,67 євро.

Продуктовий кошик за таким списком обійдеться в майже 21 євро або 24 євро. Тобто в гривневому еквіваленті це 900, або 1 030 гривень.

Данія

Ціна за 500 грамів білого хліба коштує в Данії 3,27 євро, що робить його чи не найдорожчим.

коштує в Данії 3,27 євро, що робить його чи не найдорожчим. Молоко обійдеться в 1,83 євро за літр.

обійдеться в 1,83 євро за літр. Яйця також коштують не дешево – 4,36 євро за 12 штук,

також коштують не дешево – 4,36 євро за 12 штук, Кіло курячого філе обійдеться в 10,35 євро, яловичина – в 15,30 євро за кілограм.

обійдеться в 10,35 євро, – в 15,30 євро за кілограм. Помідори в Данії не з дешевих – 4 євро, а картопля – 2 євро за кілограм.

в Данії не з дешевих – 4 євро, – 2 євро за кілограм. Апельсини коштують майже 3 євро за кіло, яблука – 2,81 євро за кіло, а кілограм бананів – 2,65 євро.

За такий набір продуктів потрібно віддати в загальному від 34 євро до 39 євро, або ж від 1 455 гривень до 1 669 гривень.

Фінляндія

500 грамів свіжого білого хліба коштує 2,83 євро.

коштує 2,83 євро. Молоко обійдеться 1,16 євро за літр.

обійдеться 1,16 євро за літр. Яйця коштуватимуть майже 3 євро за 12 штук.

коштуватимуть майже 3 євро за 12 штук. Вартість м'яса: куряче філе – за кілограм треба віддати 11,69 євро за кілограм, за яловичину – 21,12 євро за кілограм.

– за кілограм треба віддати 11,69 євро за кілограм, – 21,12 євро за кілограм. Овочі, такі як картопля та помідори , обійдуться у 1,21 євро та майже 4 євро відповідно.

, обійдуться у 1,21 євро та майже 4 євро відповідно. Традиційні фрукти, як-от яблука, коштують 2,26 євро за кілограм, банани – 1,75 євро за кіло, кілограм апельсин – 2,15 євро.

Продуктовий кошик з таких продуктів обійдеться від 30 євро до 39,5 євро – це 1 284 – 1 700 гривень.

Польща

Буханець білого хліба (500 грамів) коштує 1 євро.

(500 грамів) коштує 1 євро. Літр молока обійдеться навіть менше – 1 євро, а саме 94 центи.

обійдеться навіть менше – 1 євро, а саме 94 центи. За 12 штук яєць віддати потрібно 2,87 євро.

віддати потрібно 2,87 євро. Кіло курячого філе – 5,45 євро, а кіло яловичини – 10,68 євро,

– 5,45 євро, а – 10,68 євро, Картопля коштує навіть менше, ніж літр молока – всього 79 центів, а помідори – 2,81 євро за кілограм.

коштує навіть менше, ніж літр молока – всього 79 центів, а – 2,81 євро за кілограм. Серед традиційних фруктів, апельсини коштують найдорожче – 1,73 євро, далі по списку йдуть банани – 1,52 євро, а яблука, відповідно, коштують найдешевше – 88 центів.

В Польщі продукти одні із найдешевших по Європі. Загальна вартість продуктів складає від 18 євро до 23 євро. В гривневому еквіваленті це від 770 гривень до 984 гривні.

Чехія

Білий хліб 500 грамів коштує для тих, хто живе у Чехії, десь 1,44 євро,

коштує для тих, хто живе у Чехії, десь 1,44 євро, Літр звичайного молока коштує менше ніж 1 євро, а саме 97 центів.

коштує менше ніж 1 євро, а саме 97 центів. Яйця обійдуться у 2,41 євро за 12 штук.

обійдуться у 2,41 євро за 12 штук. Куряче філе – 8,41 євро за кілограм, яловичина дорожча – 11,71 євро за кіло.

– 8,41 євро за кілограм, дорожча – 11,71 євро за кіло. Кілограм картоплі коштує 1,18 євро, а кілограм помідор – 2,92 євро,

коштує 1,18 євро, а – 2,92 євро, За кіло яблук доведеться заплатити 1,56 євро, за апельсини – 1,94 євро і за банани – 1,52 євро.

Продуктовий кошик в Чехії стартуватиме від 22 євро до майже 26 євро. Це від 942 гривень до 1 113 гривень.

Португалія

Пів кіло свіжого білого хліба у Португалії обійдеться у 1,28 євро.

у Португалії обійдеться у 1,28 євро. Літр молока коштуватиме для населення 0,93 євро.

коштуватиме для населення 0,93 євро. 12 штук яєць купити доведеться за 2,74 євро.

купити доведеться за 2,74 євро. М'ясо коштуватиме з усіх продуктів чи не найдорожче: кіло курячого філе коштує 6,86 євро, а кілограм яловичини – аж 11,88 євро.

коштує 6,86 євро, а – аж 11,88 євро. Ціни на овочі: за картоплю треба віддати 1,47 євро за кілограм, а кілограм помідор обійдеться у 2,21 євро.

треба віддати 1,47 євро за кілограм, а кілограм обійдеться у 2,21 євро. Яблука – 1,97 євро за кілограм, кіло бананів – 1,26 євро, апельсини – 1,60 євро за кілограм.

Загальна сума на продукти – від 20 євро до 25 євро. В гривневому еквіваленті це 856 гривень – 1 070 гривень.

Естонія

Буханець білого хліба 500 грамів обійдеться у 1,11 євро,

обійдеться у 1,11 євро, А от літр молока у 1,07 євро.

у 1,07 євро. Яйця коштують 2,28 євро за 12 штук.

коштують 2,28 євро за 12 штук. Водночас за кіло курячого філе треба буде віддати 7,26 євро, а за кілограм яловичини – 14 євро.

треба буде віддати 7,26 євро, а – 14 євро. Кілограм картоплі обійдеться в 0,84 євро, а кілограм помідор – 2,55 євро.

обійдеться в 0,84 євро, а – 2,55 євро. Ціна яблук становить 1,60 євро за кіло, апельсини – десь 2 євро за кіло, а найдешевшим є кіло банан – всього 1,30 євро.

Продукти в Естонії обійдуться в суму від 20 євро до майже 27 євро. Це від 856 гривень до 1 156 гривень.