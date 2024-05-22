Вартість продуктового кошика у Європі
Журналісти 24 Каналу вирішили порівняти вартість продуктового кошика у різних країнах Європи та з'ясували, де купити харчі для сім'ї вийде найдорожче.
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Де продукти найдорожчі
Проаналізувавши вартість продуктового кошика, найвища загальна ціна по Європі, яку потрібно витратити на харчі, в Ліхтенштейні, Ісландії, Норвегії, Монако, Данії та Франції. В середньому в цих країнах потрібно віддати від 33 євро до 49 євро за продукти.
Після них по рейтингу йдуть Швеція, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди та Австрія з показником від 33 до 30 євро за буханець хліба, літр молока, овочі, яйця, мʼясо та фрукти.
Де купити продуктовий кошик найдешевше
Одними із найдешевшими країнами у списку є Молдова, Сербія та Боснія й Герцоговина. Тут переважно потрібно віддати за продукти до 17 євро.
А останні у рейтингу цін на продукти – Україна та Туреччина, де продуктовий кошик становитиме всього трішки більше ніж 12 євро.
Як ми рахували вартість продуктового кошикаДля порівняння взяті категорії продуктів, які найчастіше можна побачити в продуктовому кошику: хліб, молоко, яйця, м'ясо, картопля, помідори, яблука, апельсини та банани. Середні ціни на них проаналізовані з сайту Numbeo, який визначає індекс якості життя у різних країнах, опираючись на коментарі місцевого населення.
Україна
- Буханець білого хліба (500 грамів) коштує орієнтовно 24,5 гривні (57 центів).
- Літр молока обійдеться в 38,65 гривні (90 центів).
- Яйця коштуватимуть набагато більше – аж 70,42 гривні за 12 штук (1,63 євро).
- Ціни на м'ясо, як і в решти країн, найдорожчі: куряче філе – майже 153 гривні за кіло, або ж 3,54 євро, а яловичина – 236 гривень за кіло, або 5,47 євро.
- Кілограм картоплі обійдеться найдешевше зі всіх продуктів – в 18,37 гривні (43 центи), а кілограм помідор – в 75,20 гривні (1,74 євро).
- Фрукти, зокрема яблука коштують 27,38 гривні за кілограм (це 64 центи), банани трішки більше – 59,24 гривні (1,37 євро), апельсини – 60,30 гривні (1,40 євро).
Франція
- 500 грамів свіжого білого хліба коштує десь 1,79 євро.
- Молоко обійдеться 1,43 євро за літр.
- Яйця коштуватимуть 4,43 євро за 12 штук.
- Вартість м'яса найвища у продуктовому списку: куряче філе – за кілограм треба віддати 14,34 євро за кілограм, за яловичину – 21,88 євро за кілограм.
- Овочі, як-от картопля та помідори, обійдуться у 2,22 євро та 3,88 євро відповідно.
- Традиційні фрукти, як-от яблука, коштуватимуть 3,11 євро за кілограм, банани – 2,22 євро за кіло, кілограм апельсин – 3,39 євро.
Бельгія
- Пів кіло свіжого білого хліба у Бельгії обійдеться у 2,47 євро.
- Літр молока коштуватиме для населення 1,43 євро.
- 12 штук яєць купити доведеться за 3,78 євро.
- М'ясо коштує з усіх продуктів чи не найдорожче: кіло курячого філе коштує 11 євро, а кілограм яловичини – аж 17,36 євро,
- Щодо цін на овочі, то за картоплю треба віддати 1,76 євро за кілограм, а кілограм помідор обійдеться у 2,63 євро.
- Фрукти коштуватимуть дорожче, ніж овочі: яблука – 2,50 євро за кілограм, кіло бананів – 1,81 євро, апельсини – 2,65 євро за кілограм.
Німеччина
- Буханець білого хліба 500 грамів обійдеться у 2 євро.
- А от літр молока у всього 1,12 євро.
- Яйця коштуватимуть дешевше, ніж у Франції, – 3,23 євро за 12 штук.
- Водночас за кіло курячого філе треба буде віддати 13,06 євро, а за кілограм яловичини – 15,62 євро.
- Кілограм картоплі обійдеться в майже 1,65 євро, а кілограм помідор – 3,33 євро.
- Ціна яблук становить 2,67 євро за кіло, апельсини – десь 2,14 євро за кіло, а найдешевшими є банани – всього 1,58 євро за кілограм.
Австрія
- Буханець свіжого білого хліба 500 грамів коштує 2,44 євро.
- Молоко 1 літр – 1,42 євро.
- 12 штук яєць коштує 4 євро.
- Кіло курячого філе обійдеться в 12,68 євро, а яловичина – 19 євро.
- Картопля за 1 кілограм вийде 1,83 євро, а помідори коштують набагато дорожче – 4,17 євро за кілограм.
- Кілограм яблук – 2,48 євро, банани – 2 євро, апельсини найдорожче – 2,63 євро.
Болгарія
- Білий хліб 500 грамів вийде чи не найдешевше по країнах Європи – десь 1 євро.
- Літр звичайного молока коштує 1,60 євро.
- Яйця, а саме 12 штук, обійдуться в 3,21 євро.
- Куряче філе – 7 євро за кілограм, яловичина, відповідно, дорожча – 10,34 євро за кілограм.
- Кілограм картоплі коштує, як і буханець хліба, – 1 євро, а кілограм помідор – 2,17 євро.
- За кіло яблук доведеться заплатити 1,49 євро, за апельсини – 1,63 євро, а за банани – 1,67 євро.
Данія
- Ціна за 500 грамів білого хліба коштує в Данії 3,27 євро, що робить його чи не найдорожчим.
- Молоко обійдеться в 1,83 євро за літр.
- Яйця також коштують не дешево – 4,36 євро за 12 штук,
- Кіло курячого філе обійдеться в 10,35 євро, яловичина – в 15,30 євро за кілограм.
- Помідори в Данії не з дешевих – 4 євро, а картопля – 2 євро за кілограм.
- Апельсини коштують майже 3 євро за кіло, яблука – 2,81 євро за кіло, а кілограм бананів – 2,65 євро.
Фінляндія
- 500 грамів свіжого білого хліба коштує 2,83 євро.
- Молоко обійдеться 1,16 євро за літр.
- Яйця коштуватимуть майже 3 євро за 12 штук.
- Вартість м'яса: куряче філе – за кілограм треба віддати 11,69 євро за кілограм, за яловичину – 21,12 євро за кілограм.
- Овочі, такі як картопля та помідори, обійдуться у 1,21 євро та майже 4 євро відповідно.
- Традиційні фрукти, як-от яблука, коштують 2,26 євро за кілограм, банани – 1,75 євро за кіло, кілограм апельсин – 2,15 євро.
Польща
- Буханець білого хліба (500 грамів) коштує 1 євро.
- Літр молока обійдеться навіть менше – 1 євро, а саме 94 центи.
- За 12 штук яєць віддати потрібно 2,87 євро.
- Кіло курячого філе – 5,45 євро, а кіло яловичини – 10,68 євро,
- Картопля коштує навіть менше, ніж літр молока – всього 79 центів, а помідори – 2,81 євро за кілограм.
- Серед традиційних фруктів, апельсини коштують найдорожче – 1,73 євро, далі по списку йдуть банани – 1,52 євро, а яблука, відповідно, коштують найдешевше – 88 центів.
Чехія
- Білий хліб 500 грамів коштує для тих, хто живе у Чехії, десь 1,44 євро,
- Літр звичайного молока коштує менше ніж 1 євро, а саме 97 центів.
- Яйця обійдуться у 2,41 євро за 12 штук.
- Куряче філе – 8,41 євро за кілограм, яловичина дорожча – 11,71 євро за кіло.
- Кілограм картоплі коштує 1,18 євро, а кілограм помідор – 2,92 євро,
- За кіло яблук доведеться заплатити 1,56 євро, за апельсини – 1,94 євро і за банани – 1,52 євро.
Португалія
- Пів кіло свіжого білого хліба у Португалії обійдеться у 1,28 євро.
- Літр молока коштуватиме для населення 0,93 євро.
- 12 штук яєць купити доведеться за 2,74 євро.
- М'ясо коштуватиме з усіх продуктів чи не найдорожче: кіло курячого філе коштує 6,86 євро, а кілограм яловичини – аж 11,88 євро.
- Ціни на овочі: за картоплю треба віддати 1,47 євро за кілограм, а кілограм помідор обійдеться у 2,21 євро.
- Яблука – 1,97 євро за кілограм, кіло бананів – 1,26 євро, апельсини – 1,60 євро за кілограм.
Естонія
- Буханець білого хліба 500 грамів обійдеться у 1,11 євро,
- А от літр молока у 1,07 євро.
- Яйця коштують 2,28 євро за 12 штук.
- Водночас за кіло курячого філе треба буде віддати 7,26 євро, а за кілограм яловичини – 14 євро.
- Кілограм картоплі обійдеться в 0,84 євро, а кілограм помідор – 2,55 євро.
- Ціна яблук становить 1,60 євро за кіло, апельсини – десь 2 євро за кіло, а найдешевшим є кіло банан – всього 1,30 євро.