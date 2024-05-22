Як змінився рівень ВВП

ВВП України у квітні зріс на 4,3%. У березні цей показник склав – 4,6%. Загальний рівень зростання ВВП з січня по квітень 2024 року – 4,4%.

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Юлія Свириденко Перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України У квітні 2024 року продовжується тенденція відновлювального зростання економіки, яка була підтримана рекордними обсягами експорту товарів, збільшенням попиту на будівельні послуги в умовах бюджетного фінансування на відновлення інфраструктури, продовженням поліпшення ділових настроїв та пожвавленням споживчої активності.

Свириденко наголошує, що відновленню української економіки сприяє безперебійна робота морського коридору. Завдяки цьому каналу "стимулюються" такі галузі:

видобування металевих руд;

залізничні перевезення;

виробництво металургійної продукції.

Що сповільнює зростання ВВП

Росія продовжує щоденні атаки на українську територію. Через обстріли зруйнована значна частина енергосистеми України.

Високі безпекові ризики, чергове пошкодження енергетичних об’єктів, а також значний дефіцит кваліфікованих кадрів і далі негативно тиснули на ВВП

– підсумувала Свириденко.

Перебої всередині енергосистеми ускладнюють роботу промислових об'єктів. Найбільше тих, які не мають змоги користуватися альтернативними джерелами енергії. До того ж для ремонту зруйнованих та пошкоджених об'єктів генерації необхідно залучати значний фінансовий та людський ресурс, а це додаткові складнощі.