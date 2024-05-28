Что будет с валютным рынком

Банкир Тарас Лесовой в комментарии 24 Каналу отметил, что по итогам апреля в годовом измерении инфляция осталась на уровне 3,2%, а с начала года она составила всего 1,4%. Повлиять на рост этого показателя может повышение тарифов в июне и подорожание топлива.

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Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Любое обострение на фронте влияет на все сферы жизни, особенно в регионах, наиболее страдающих от вражеской агрессии, а усиление обстрелов и уязвимость энергетики и возможные перебои энергоснабжения могут стать катализатором увеличения спроса на наличную валюту и объективным фактором торможения экономики и роста цен.

В то же время валютный рынок находится в состоянии умеренной либерализации. Сейчас у НБУ достаточно ресурсов и возможностей, чтобы контролировать всплески спроса на наличном рынке, применив механизм валютных интервенций.

По мнению Лесового, основными признаками валютного рынка в июне станут:

при курсообразовании межбанк станет главным для валютного рынка;

в среднем каждые 3 – 4 дня будет меняться вектор изменений: нисходящая тенденция на восходящую и наоборот;

будет продолжаться действие режима управляемой гибкости.

Каким будет курс в июне

Текущие валютные изменения будут разнонаправленными, однако их амплитуда вряд ли существенно изменится. Банкир считает, что курсовые отклонения не превысят ожидаемые показатели.

Валютные коридоры на межбанке и наличном рынке будут почти тождественными: межбанк – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 45 гривен за евро, наличный рынок – 40 – 41 гривен за доллар и 43 – 46 гривен за евро,

– прогнозирует банкир.

Основные валютные изменения не превысят 2% от начального курса июня (то есть будут до 1 гривны). Но даже если итоговое значение месяца превзойдет заложенный в бюджет среднегодовой курс в 40,7 гривны это не должно вызвать особой паники или ажиотажа.