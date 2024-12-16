Курс валют в банках

По состоянию на утро 16 декабря, как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные Минфина, покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,45 гривны (+5 копеек против 13 декабря) и продажа по 41,92 гривны (-1 копейка).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 43,50 гривны (без изменений), а продажа по 44,20 гривны (-5 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,95 гривны (+10 копеек), а продать по 41,99 гривны (+15 копеек).

(+10 копеек), а продать по (+15 копеек). Покупка евро по 44,17 гривны (+17 копеек), а продажа по 44,32 гривны (+11 копеек).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по: 41,70 гривны (+36 копеек), а продают по 42,10 гривны (+19 копеек), по данным finance.ua.

(+36 копеек), а продают по (+19 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,10 гривны (+44 копейки), а продают по 44,49 гривны (+20 копеек).

По сколько будет доллар на этой неделе

Как рассказал банкир Тарас Лесовой для 24 Канала, что наличный рынок при формировании курсов будет опираться на показатели межбанка. И учитывая предпраздничные дни, курс доллара скорее всего будет вплотную приближаться к уровню межбанка.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Учитывая межбанковские курсы вполне возможно вычислить возможный диапазон курсов на наличном рынке.

Лесовой отметил, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем будет оставаться прогнозируемой, ведь НБУ будет сохранять равновесие между спросом и предложением.

Обратите внимание! На этой неделе на межбанке будет курс в пределах 41,40 – 41,80 гривны, а на наличном рынке – в пределах 41,50 – 42 гривны.