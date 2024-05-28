Кто будет платить больше

Как стало известно, НКРЭКУ повысила тарифы ПАО АК "Киевводоканал" на централизованное водоснабжение и водоотвод для небытовых потребителей с 25,32 гривны до 39,06 гривен за кубометр воды (без НДС).

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Таким образом, повышение тарифов ПАО АК "Киевводоканал" происходит следующим образом:

на централизованное водоснабжение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС);

потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 5,51 гривны до 9,66 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 13,47 гривны до 21,42 гривны за кубометр (без НДС); на централизованное водоотведение: потребителям, которые являются субъектами хозяйствования – с 4,43 гривны до 6,79 гривны за кубометр (без НДС); потребителям, которые не являются субъектами хозяйствования – с 11,85 гривны до 17,64 гривны за кубометр (без НДС).

Заметьте! Предполагается, что тарифы для населения будут применяться на уровне тарифов, применявшихся по состоянию на 24 февраля 2022 года: на централизованное водоснабжение – 13,47 гривны за кубометр (без НДС); на централизованное водоотведение – 11,85 гривны за кубометр (без НДС).

Что повлияло на повышение тарифов

Кроме того, регулятор пересмотрел тарифы еще 34 другим лицензиатам. Отмечается, что на изменение тарифов в первую очередь повлияли следующие факторы: