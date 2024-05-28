Каким может быть новый тариф

Такие потребители могли бы платить за свет по новому тарифу, который может составлять около 4,80 гривны за киловатт-час.

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В то же время для тех, кто использует менее 100 киловатт в месяц, изменения тарифов не предусмотрены. Цена останется на уровне 2,64 гривны за киловатт-час. Для тех, кто превышает этот лимит, ведутся обсуждения по различным вариантам новой тарифной системы.

Обратите внимание! Ожидается, что решение о новых тарифах будет принято до конца недели, с базовым вариантом тарифа в 4,80 гривны за киловатт-час для высоких потребителей.

Сейчас потребителей, которые используют менее 100 киловатт электроэнергии в месяц, почти не осталось. Так, новые тарифы на свет, вероятно, коснутся большинства пользователей.

Что известно о росте тарифа на свет

Заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщал, что цена на электроэнергию может вырасти этим летом из-за значительных повреждений энергетической системы Украины.

Впрочем, по его словам, точный размер будущего тарифа пока остается неизвестным.

Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Осуществляются расчеты по условиям специальных обязанностей на разных ценах. Но они основываются, прежде всего, на том, что для населения это должны быть посильные тарифы.

Окончательный размер тарифа будет зависеть от многих факторов, включая расходы на ремонт и себестоимость производства электроэнергии.

Обратите внимание! Энергетическая система Украины продолжает интенсивно страдать от значительных разрушений. В результате обстрелов почти 80% объектов генерации электроэнергии были уничтожены или серьезно повреждены. Сейчас общие убытки оцениваются более чем в 1 миллиард долларов. Также в системе наблюдается дефицит мощностей, который составляет 8 гигаватт.