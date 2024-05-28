Хто платитиме більше
Як стало відомо, НКРЕКП підвищила тарифи ПАТ АК "Київводоканал" на централізоване водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів із 25,32 гривні аж до 39,06 гривень за кубометр води (без ПДВ).
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Таким чином, підвищення тарифів ПАТ АК "Київводоканал" відбувається наступним чином:
- на централізоване водопостачання: споживачам, які є суб’єктами господарювання – з 5,51 гривні до 9,66 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання – з 13,47 гривні до 21,42 гривні за кубометр (без ПДВ);
- на централізоване водовідведення: споживачам, які є суб’єктами господарювання – з 4,43 гривні до 6,79 гривні за кубометр (без ПДВ); споживачам, які не є суб’єктами господарювання – з 11,85 гривні до 17,64 гривні за кубометр (без ПДВ).
Що вплинуло на підвищення тарифів
Крім того, регулятор переглянув тарифи ще 34 іншим ліцензіатам. Зазначається, що на зміну тарифів у першу чергу вплинули такі чинники:
- зменшилися обсяги реалізації, що враховані в чинних тарифах;
- збільшилися витрати з електричної енергії. А також відбулося зростання вартості електричної енергії;
- зросли витрати на оплату праці;
- змінилися витрати, пов’язані зі сплатою податків, зборів та інших, передбачених законодавством, обов’язкових платежів;
- збільшилися витрати на пально-мастильні матеріали;
- збільшилася планова сума прибутку для погашення основної суми запозичень згідно з кредитним проєктом Міжнародного банку реконструкції та розвитку "Другий проєкт розвитку міської інфраструктури".