Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,60 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 13 декабря. Официальный курс евро зато составляет 43,73 гривны. То есть цена выросла на 3 копейки.

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

По состоянию на 17 декабря курс НБУ будет такой:

доллар – 41,74 гривны,

евро – 43,80 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 16 декабря курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,45 гривны, продажа – по 41,92 гривны,

покупка – продажа – на черном рынке: покупка – 41,95 гривны, продажа – по 41,99 гривны,

покупка – продажа – в обменниках: покупка – 41,70 гривны, продажа – 42,10 гривны.

Какие курсы валют прогнозируют на рынке

Банкир Анна Золотько в комментарии 24 Канала рассказала, что в ближайшие дни давление на гривну будет оставаться усиленным прежде всего из-за сезонного фактора.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Импортеры спешат с проплатой по контрактам, население реагирует на рост курса увеличением спроса. Однако несмотря на повышенную волатильность, в целом ситуация на валютном рынке будет оставаться контролируемой.

По прогнозам Золотько, стоимость наличной валюты в течение недели будет находиться в диапазоне 41,70 – 42,20 гривны за доллар.

Кроме того, как добавляет Золотько, регулятор дал сигнал рынку о готовности сдерживать чрезмерные курсовые движения на валютном рынке. Все это для того, чтобы не добавлять давления на инфляцию.