Какое соотношение курсов

По состоянию на 11 декабря 2024 года, средний курс между евро и долларами в банках составляет 1,04. То есть потратив 100 евро, вы сможете приобрести ориентировочно 104 доллара, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В общем конвертация евро в доллары происходит по следующим курсам:

курс Visa – 1 евро стоит 1,05 доллара;

курс Mastercard – 1,05 долларов за евро;

в обменниках средний курс – 1,05 долларов за евро.

Обратите внимание! НБУ установил такой курс: за 1 евро можно приобрести 1,053 доллара.

За сколько сейчас можно купить 500 долларов