Какими семьям будут выплачивать помощь
До 2024 года материальную помощь получали не все малообеспеченные семьи, передает 24 Канал. Это касалось тех, у кого в семье были трудоспособные лица, но они были без работы, или за них не платился ЕСВ в течение 3 месяцев перед обращением о выплатах.
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Поэтому семьи ВПО, которые переехали на новое место и потеряли работу, или семьи вынужденных мигрантов, которые вернулись после длительного пребывания за границей, не могли получать поддержку.
Однако уже в начале весны 2024 года в Украине заработали отдельные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Назначение помощи было расширено.
Сейчас выплаты на полгода назначают:
- семьям, которые более 90 дней находились за границей и вернулись в Украину,
- семьям ВПЛ, которые после переезда не работали или не платили ЕСВ.
Обратите внимание! Среди требований по назначению госвыплат переселенцам есть такое: за 2 месяца после назначения помощи, трудоспособные представители семьи должны устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости.
Какой размер помощи для семей в 2025 году
Размер выплат малообеспеченным семьям в конце 2024 года составляет:
- Трудоспособные лица – по 1 665,40 гривны,
- Лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна,
- Дети до 6 лет – 3 588,20 гривны,
- С 6 лет до 18 лет – 4 474,40 гривны,
- Лица в возрасте от 18 до 23 лет (если учатся) – 4 239,20 гривны.
Обратите внимание! Выплаты назначаются, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.