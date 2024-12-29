Какими семьям будут выплачивать помощь

До 2024 года материальную помощь получали не все малообеспеченные семьи, передает 24 Канал. Это касалось тех, у кого в семье были трудоспособные лица, но они были без работы, или за них не платился ЕСВ в течение 3 месяцев перед обращением о выплатах.

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Поэтому семьи ВПО, которые переехали на новое место и потеряли работу, или семьи вынужденных мигрантов, которые вернулись после длительного пребывания за границей, не могли получать поддержку.

Однако уже в начале весны 2024 года в Украине заработали отдельные изменения в Порядок назначения и выплаты государственной социальной помощи малообеспеченным семьям. Назначение помощи было расширено.

Сейчас выплаты на полгода назначают:

семьям, которые более 90 дней находились за границей и вернулись в Украину,

семьям ВПЛ, которые после переезда не работали или не платили ЕСВ.

Обратите внимание! Среди требований по назначению госвыплат переселенцам есть такое: за 2 месяца после назначения помощи, трудоспособные представители семьи должны устроиться на работу или зарегистрироваться в центре занятости.

Какой размер помощи для семей в 2025 году

Размер выплат малообеспеченным семьям в конце 2024 года составляет:

Трудоспособные лица – по 1 665,40 гривны,

Лица, утратившие трудоспособность – 2 361 гривна,

Дети до 6 лет – 3 588,20 гривны,

С 6 лет до 18 лет – 4 474,40 гривны,

Лица в возрасте от 18 до 23 лет (если учатся) – 4 239,20 гривны.

Обратите внимание! Выплаты назначаются, если совокупный доход не превышает уровень обеспечения прожиточного минимума для семьи.