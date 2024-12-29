Якими родинам виплачуватимуть допомогу

До 2024 року матеріальну допомогу отримували не усі малозабезпечені родини, передає 24 Канал. Це стосувалося тих, у кого в сім'ї були працездатні особи, але вони були без роботи, чи за них не сплачувався ЄСВ впродовж 3 місяців перед зверненням про виплати.

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Відтак родини ВПО, які переїхали на нове місце і втратили роботу, чи сім'ї вимушених мігрантів, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, не могли отримувати підтримку.

Однак вже на початку весни 2024 року в Україні запрацювали окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Призначення допомоги було розширене.

Наразі виплати на пів року призначають:

родинам, які понад 90 днів перебували за кордоном та повернулися до України,

родинам ВПО, які після переїзду не працювали або не сплачували ЄСВ.

Зауважте! Серед вимог щодо призначення держвиплат переселенцям є така: за 2 місяці після призначення допомоги, працездатні представники сім'ї повинні влаштуватися на роботу або зареєструватися у центрі зайнятості.

Який розмір допомоги для родин у 2025 році

Розмір виплат малозабезпеченим сім'ям наприкінці 2024 року становить:

Працездатні особи – по 1 665,40 гривні,

Особи, які втратили працездатність – 2 361 гривня,

Діти до 6 років – 3 588,20 гривні,

З 6 років до 18 років – 4 474,40 гривні,

Особи віком від 18 до 23 років (якщо навчаються) – 4 239,20 гривні.

Зверніть увагу! Виплати призначаються, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.