Якими родинам виплачуватимуть допомогу
До 2024 року матеріальну допомогу отримували не усі малозабезпечені родини, передає 24 Канал. Це стосувалося тих, у кого в сім'ї були працездатні особи, але вони були без роботи, чи за них не сплачувався ЄСВ впродовж 3 місяців перед зверненням про виплати.
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Відтак родини ВПО, які переїхали на нове місце і втратили роботу, чи сім'ї вимушених мігрантів, які повернулися після тривалого перебування за кордоном, не могли отримувати підтримку.
Однак вже на початку весни 2024 року в Україні запрацювали окремі зміни до Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям. Призначення допомоги було розширене.
Наразі виплати на пів року призначають:
- родинам, які понад 90 днів перебували за кордоном та повернулися до України,
- родинам ВПО, які після переїзду не працювали або не сплачували ЄСВ.
Зауважте! Серед вимог щодо призначення держвиплат переселенцям є така: за 2 місяці після призначення допомоги, працездатні представники сім'ї повинні влаштуватися на роботу або зареєструватися у центрі зайнятості.
Який розмір допомоги для родин у 2025 році
Розмір виплат малозабезпеченим сім'ям наприкінці 2024 року становить:
- Працездатні особи – по 1 665,40 гривні,
- Особи, які втратили працездатність – 2 361 гривня,
- Діти до 6 років – 3 588,20 гривні,
- З 6 років до 18 років – 4 474,40 гривні,
- Особи віком від 18 до 23 років (якщо навчаються) – 4 239,20 гривні.
Зверніть увагу! Виплати призначаються, якщо сукупний дохід не перевищує рівень забезпечення прожиткового мінімуму для родини.