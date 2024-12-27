Державна допомога на проживання

ВПО продовжуватимуть отримувати фінансову підтримку: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю, повідомляє 24 Канал.

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Ці виплати надаються протягом перших шести місяців після переселення. Після цього право на допомогу залишаються за такими категоріями:

пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;

особи з інвалідністю I та II груп;

діти з інвалідністю до 18 років;

тяжкохворі діти;

діти-сироти;

діти, позбавлені опіки, до 23 років, а також їхні опікуни, батьки або названі батьки.

Допомогу також зможуть отримати:

сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, а також у відносно безпечних регіонах;

родини, в яких один із членів має інвалідність I групи, є дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною під опікою;

вагітні жінки, які перебувають на 30-му тижні вагітності чи пізніше;

діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

Субсидії на оренду житла для переселенців

Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидії на оренду житла вже з середини січня, коли стартують відповідні програми.

Ця допомога передбачена для переселенців, які проживають у таких регіонах:

Чернігівська;

Сумська;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська;

Дніпропетровська;

Херсонська;

Луганська;

Донецька (крім тимчасово окупованих територій).

Заяву на отримання субсидії можна подати лише за умови, якщо орендна плата перевищує 30% загального доходу сім’ї. Для цього потрібно мати офіційно укладений договір оренди.

Зауважте! Крім того, переселенці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло в рамках програми "єВідновлення", за умови, що це було їхнім єдиним житлом.