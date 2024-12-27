Державна допомога на проживання

ВПО продовжуватимуть отримувати фінансову підтримку: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю, повідомляє 24 Канал.

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Ці виплати надаються протягом перших шести місяців після переселення. Після цього право на допомогу залишаються за такими категоріями:

  • пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;
  • особи з інвалідністю I та II груп;
  • діти з інвалідністю до 18 років;
  • тяжкохворі діти;
  • діти-сироти;
  • діти, позбавлені опіки, до 23 років, а також їхні опікуни, батьки або названі батьки.

Допомогу також зможуть отримати:

  • сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, а також у відносно безпечних регіонах;
  • родини, в яких один із членів має інвалідність I групи, є дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною під опікою;
  • вагітні жінки, які перебувають на 30-му тижні вагітності чи пізніше;
  • діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.

Субсидії на оренду житла для переселенців

Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидії на оренду житла вже з середини січня, коли стартують відповідні програми.

Ця допомога передбачена для переселенців, які проживають у таких регіонах:

  • Чернігівська;
  • Сумська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Миколаївська;
  • Дніпропетровська;
  • Херсонська;
  • Луганська;
  • Донецька (крім тимчасово окупованих територій).

Заяву на отримання субсидії можна подати лише за умови, якщо орендна плата перевищує 30% загального доходу сім’ї. Для цього потрібно мати офіційно укладений договір оренди.

Зауважте! Крім того, переселенці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло в рамках програми "єВідновлення", за умови, що це було їхнім єдиним житлом.