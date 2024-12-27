Державна допомога на проживання
ВПО продовжуватимуть отримувати фінансову підтримку: 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину або особу з інвалідністю, повідомляє 24 Канал.
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Ці виплати надаються протягом перших шести місяців після переселення. Після цього право на допомогу залишаються за такими категоріями:
- пенсіонери, чия пенсія не перевищує 9 444 гривень;
- особи з інвалідністю I та II груп;
- діти з інвалідністю до 18 років;
- тяжкохворі діти;
- діти-сироти;
- діти, позбавлені опіки, до 23 років, а також їхні опікуни, батьки або названі батьки.
Допомогу також зможуть отримати:
- сім’ї з дітьми до 14 років, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, а також у відносно безпечних регіонах;
- родини, в яких один із членів має інвалідність I групи, є дитиною з інвалідністю до 18 років або тяжкохворою дитиною під опікою;
- вагітні жінки, які перебувають на 30-му тижні вагітності чи пізніше;
- діти віком до 14 років, які прибули без супроводу батьків.
Субсидії на оренду житла для переселенців
Внутрішньо переміщені особи зможуть оформити субсидії на оренду житла вже з середини січня, коли стартують відповідні програми.
Ця допомога передбачена для переселенців, які проживають у таких регіонах:
- Чернігівська;
- Сумська;
- Харківська;
- Запорізька;
- Миколаївська;
- Дніпропетровська;
- Херсонська;
- Луганська;
- Донецька (крім тимчасово окупованих територій).
Заяву на отримання субсидії можна подати лише за умови, якщо орендна плата перевищує 30% загального доходу сім’ї. Для цього потрібно мати офіційно укладений договір оренди.
Зауважте! Крім того, переселенці можуть отримати компенсацію за зруйноване житло в рамках програми "єВідновлення", за умови, що це було їхнім єдиним житлом.