Чи потрібно подавати заяву на пільги, якщо ВПО здійснила переїзд

Якщо ж людина, яка є ВПО, переїхала, то подавати заяву на припинення виплати пільги за попереднім місцем проживання не потрібно, пише 24 канал з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Так для отримання пільги за новим місцем проживання, людині слід звернутись до органу ПФУ для внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги. Зокрема необхідно долучити документи про фактичне місце проживання, та подати заяву про надання пільг.

Якщо місце проживання пільговика відрізняється від його місця реєстрації, то документами, що підтверджують його фактичне місце проживання, можуть бути:

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

договір оренди;

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства /фактичного місця проживання особи.

Зауважте! Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надається з місяця звернення.