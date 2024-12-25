Нужно ли подавать заявление на льготы, если ВПЛ осуществила переезд

Если же человек, который является ВПЛ, переехал, то подавать заявление на прекращение выплаты льготы по предыдущему месту жительства не нужно, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Так для получения льготы по новому месту жительства, человеку следует обратиться в орган ПФУ для внесения изменений в Реестр лиц, имеющих право на льготы. В частности необходимо приобщить документы о фактическом месте жительства, и подать заявление о предоставлении льгот.

Если место жительства льготника отличается от его места регистрации, то документами, подтверждающие его фактическое место жительства, могут быть:

справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица;

договор аренды;

акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства /фактического места жительства лица.

Обратите внимание! Льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предоставляется с месяца обращения.