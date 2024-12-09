Будут ли продолжены выплаты для ВПЛ в 2025 году

В августе 2024 года завершился срок выплаты пособия на проживание для большой части уязвимых категорий ВПЛ, которые получали эту помощь с июля 2023 года или даже полтора-два года, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание NV.

Читайте также Деньги на войну: хватит ли Украине средств на защиту страны в 2025 году

Для продления поддержки наиболее уязвимых ВПЛ, правительство приняло решение продлить выплаты еще на шесть месяцев – до февраля 2025 года.

Согласно проекту Государственного бюджета на 2025 год, на социальную защиту украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства, планируется выделить 81,8 миллиарда гривен.

Заметьте! В частности, предусмотрено продолжение выплат на проживание для ВПЛ как части кризисной помощи от правительства для внутренне перемещенных лиц.

Кому продлят выплаты

Выплаты будут автоматически начисляться наиболее уязвимым категориям ВПЛ, которые не имеют возможности работать, без необходимости дополнительного обращения:

пенсионерам, чья пенсия не превышает 9 444 гривен;

людям с инвалидностью I и II группы, детям с инвалидностью до 18 лет, тяжелобольным детям;

детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки, в возрасте до 23 лет, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Размер помощи для лиц, которые проживают в Украине и имеют статус ВПЛ, составляет:

для лиц с инвалидностью и детей – 3 000 гривен;

для других лиц – 2 000 гривен.

Выплаты можно получить 15-го и 28-го числа каждого месяца.

Кто может подать заявку на выплаты

Заявку на выплаты должны подавать такие категории внутренне перемещенных лиц:

семьи с детьми до 14 лет, которые проживают в зонах активных или возможных боевых действий, а также в условно безопасных регионах, где дети не могут учиться офлайн;

семьи, где один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью до 18 лет или тяжело больным ребенком;

малолетние дети до 14 лет, которые приехали без сопровождения родителей (по заявлению лица, находящегося в родственных отношениях);

беременные женщины, начиная с 30 недели беременности.

Эти категории ВПЛ могут подать заявление на назначение или продление выплат.

Важно! Также на основании заявления помощь может быть продлена для переселенцев, достигших 60-летнего возраста и не имеющих права на пенсию, если среднемесячный совокупный доход на одного члена семьи не превышает 9 444 гривны (дата перемещения не учитывается).