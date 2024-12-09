Каким будет внешнее финансирование Украины в 2025 году

Подобные цифры указывают на уменьшение объема финансовой помощи, которая необходима Украине, пишет 24 канал со ссылкой на отчет агентства Fitch Ratings.

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В отчете говорится об уменьшении неопределенности относительно внешнего финансирования Украины на краткосрочную перспективу. Это уменьшение стало возможным благодаря решению стран G7, которые, вероятно, предоставят Киеву примерно 50 миллиардов долларов в виде кредитов. Эти кредиты будут базироваться на доходах, полученными от замороженных российских суверенных активов.

Специалисты утверждают, что дефицит государственного бюджета Украины останется высоким. Он будет составлять 19,1% в 2024 году и 19,2% в 2025 году.

В частности это произойдет даже несмотря на недавно одобренное повышение налогов. Причиной такого дефицита являются большие расходы на оборону и ожидаемое уменьшение объемов иностранных грантов.

Эксперты пишут, что значительная фискальная консолидация будет ограничена из-за продолжения войны. Кроме того, следует учитывать и расходы на реконструкцию государства в случае длительного прекращения огня.

Обратите внимание! Все эти факторы могут привести к сохранению высокой зависимости Украины от внешнего финансирования.

Как это повлияет на войну в Украине

Агентство ожидает, что война продлится до 2025 года. В частности она будет продолжаться в пределах текущих параметров.

Несмотря на определенные территориальные достижения России в конце 2023 года, западная военная поддержка и решимость Украины, вероятно, не позволят значительных дополнительных потерь территорий,

– говорится в тексте.

Заявление новой администрации США во главе с Дональдом Трампом о завершении войны может способствовать переговорному прекращению огня. Однако мирное соглашение, как отметили в отчете, остается маловероятным из-за сложности уступок с обеих сторон.

