Яким буде зовнішнє фінансування України у 2025 році

Подібні цифри вказують на зменшення обсягу фінансової допомоги, яка необхідна Україні, пише 24 канал з посиланням на звіт агенції Fitch Ratings.

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У звіті йдеться про зменшення невизначеності щодо зовнішнього фінансування України на короткострокову перспективу. Це зменшення стало можливим завдяки рішенню країн G7, які, ймовірно, нададуть Києву приблизно 50 мільярдів доларів у вигляді кредитів. Ці кредити базуватимуться на доходах, отриманими від заморожених російських суверенних активів.

Фахівці стверджують, що дефіцит державного бюджету України залишиться високим. Він складатиме 19,1% у 2024 році та 19,2% у 2025 році.

Зокрема це станеться навіть попри нещодавно схвалене підвищення податків. Причиною такого дефіциту є великі витрати на оборону та очікуване зменшення обсягів іноземних грантів.

Експерти пишуть, що значна фіскальна консолідація буде обмежена через продовження війни. Крім того, слід враховувати й витрати на реконструкцію держави у разі тривалого припинення вогню.

Зауважте! Усі ці фактори можуть призвести до збереження високої залежності України від зовнішнього фінансування.

Як це вплине на війну в Україні

Агенція очікує, що війна триватиме до 2025 року. Зокрема вона триватиме в межах поточних параметрів.

Попри певні територіальні здобутки Росії наприкінці 2023 року, західна військова підтримка та рішучість України, ймовірно, не дозволять значних додаткових втрат територій,

– йдеться у тексті.

Заява нової адміністрації США на чолі з Дональдом Трампом про завершення війни може сприяти переговорному припиненню вогню. Проте мирна угода, як зазначили у звіті, залишається малоймовірною через складність поступок з обох сторін.

