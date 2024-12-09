Так, президент Зеленський неодноразово нарікав на повільні поставки зброї. Дві країни ЄС активізувалися, і тепер Україні передадуть низку артилерійських знарядь Caesar раніше, ніж планувалося, передає 24 Канал із посиланням на міноборони Данії.

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Французькі Caesar прибудуть в Україну раніше

Данія у співпраці з Францією поставить в Україну самохідні артилерійські установки Caesar.

Очільник данського міноборони Троелс Лунд Поульсен заявив, що САУ мають великий попит в Україні, тому він радий, що тепер Данія може зробити свій внесок у те, щоб Київ отримав більшу їх кількість вже наступного року.

Спершу артилерійські знаряддя повинні були бути поставлені в 2026 році, але тепер Україна може отримати систему озброєння вже в 2025 році.

Війна в Україні перебуває у критичній фазі. Вкрай важливо, щоб ми максимально підтримували її. Європа має активізуватися, і завдяки сьогоднішньому пакету пожертв ми виконуємо конкретні запити України,

– наголосив міністр.

До слова, Дональд Трамп заявив, що може скоротити військову допомогу Україні, коли сяде у Білому домі. республіканець раніше висловлював невдоволення сумами, які адміністрація Байдена виділяла Києву.