У 2024 році Росія виробляла менше зброї, ніж ЄС. Попри це Україна поступалася ворогові у кількості озброєння, повідомив президент на офрек зустрічі з медійниками, передає 24 Канал.

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Потрібно діяти швидко

За словами глави держави, у Росії десь 30 ключових радянських заводів, які виробляють ту чи іншу зброю і техніку, і вони збільшують це виробництво, обходячи санкції. Тим часом в Європі, на думку Зеленського, приблизно 42 заводи.

Хоча ЄС виготовляв цьогоріч в півтора рази більше зброї, ніж Росія, Україна отримала менше озброєння, ніж має країна-агресорка.

Це 24-й рік. Нам потрібні швидкі рішення – зараз, не потім. Бо потім буде важче. На повну будуть працювати ці 30 заводів і будуть виробляти стільки ж або більше, ніж виробляє Європа. А Росія буде мати більше уже 25-му році,

– сказав Зеленський.

Політик нагадав, що КНДР та Іран активно виготовляють зброю, яку потім надають Росії. "Це все дуже небезпечно", – додав президент.

До слова, раніше Зеленський вже заявляв про повільне постачання допомоги. Так, із 14 бригад, які Україна потребує оснастити, вона не може озброїти навіть чотири.