США та ЄС оголосили великі пакети допомоги. Однак Україна на фронті продовжує відчувати дефіцит снарядів. Чому так відбувається, президент Зеленський пояснив в інтерв'ю CNN.

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"Ми забрали все, що було у резервах"

Глава держави зауважив, що на це впливає багато причин. По-перше, постачання озброєння відбувається дуже повільно.

По-друге, Україні потрібно підготувати 14 бригад. Однак досі вона цього зробити не може. "Із цих бригад ми не змогли оснастити навіть 4", – зізнався Зеленський.

Він наголосив, що потрібно дуже багато амуніції та зброї. Тому існує необхідність у внутрішньому виробництві, зокрема дронів.

Крім того, президент нагадав, що Конгресу знадобилося 8 місяців, аби ухвалити позитивне рішення щодо законопроєкту по допомозі України.

Що робили ми протягом цих 8 місяців? Ми використовували все, що могли. Ми передали ( на фронт – 24 Канал) все те, що є в нас у резервах, складах, резервних бригадах, які нам зараз потрібні. Усе, що в них (резервних бригадах – 24 Канал) було, ми забрали, усю їхню зброю,

– розповів політик.

До слова, президент Зеленський підтвердив намір обговорити з Байденом зняття обмежень на удари далекобійним озброєнням по Росії.